　元日本代表MFの小野伸二さんが公式インスタグラムを更新。納車されたばかりのマイカーをお披露目し、ファンの関心を誘っている。

　誰もが天才と認めるレジェンドは、東京都内にある世界的自動車メーカー「アウディ」のディーラーを訪れ、その店舗までパシャリ。「新しい相棒がやってきました。これからもよろしくね」と記し、いかついフロントマスクが印象的な高級ステーションワゴン「A6 Avant」を紹介した。同社公式サイトによるとスタート価格は851万円。今回小野さんはダークグレーの一台をチョイスしたようだ。
 
　投稿をチェックしたフォロワーからは「かっこいい」「カッコ良すぎます」「カッコ良いですね〜」「カックウィー」「強そうな車。伸二さんによく似合ってます！」など、賛辞が続々と寄せられている。

