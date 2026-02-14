「新しい相棒がやってきた」天才・小野伸二がお披露目した“最新鋭高級車”にファン羨望！「カックウィー」「よく似合ってます！」
元日本代表MFの小野伸二さんが公式インスタグラムを更新。納車されたばかりのマイカーをお披露目し、ファンの関心を誘っている。
誰もが天才と認めるレジェンドは、東京都内にある世界的自動車メーカー「アウディ」のディーラーを訪れ、その店舗までパシャリ。「新しい相棒がやってきました。これからもよろしくね」と記し、いかついフロントマスクが印象的な高級ステーションワゴン「A6 Avant」を紹介した。同社公式サイトによるとスタート価格は851万円。今回小野さんはダークグレーの一台をチョイスしたようだ。
投稿をチェックしたフォロワーからは「かっこいい」「カッコ良すぎます」「カッコ良いですね〜」「カックウィー」「強そうな車。伸二さんによく似合ってます！」など、賛辞が続々と寄せられている。
構成●THE DIGEST編集部
【画像】小野伸二が公開した納車まもない“高級愛車”をチェック！
