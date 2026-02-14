◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が7位に終わり、2連覇とメダル獲得を逃した。1月17日のW杯第5戦で転倒し、腸骨と鼻骨の2カ所を骨折してから27日。超人的回復で出場を果たしたが、表彰台に届かなかった。

転倒した試技1回目は27.50点で12人中9位。2回目は大技のフロントサイド・ダブルコーク（DC）1620（4回転半）を成功させ、フロントサイド・トリプルコーク（TC)1440も決めてフルメーク。86.50点をマークして5位に浮上していた。逆転を狙った3回目もフロントサイドDC1620をグラブを変えてメークしたが、4つめのトリックで転倒した。

斜め軸に縦3回転、横4回転する大技「トリプルコーク（TC）1440」をただ1人決め、悲願の金メダルを獲得した北京五輪から4年。4度目の五輪は27歳という年齢で迎えることもあり、「（過去3回と比べて）体の変化が一番（感じる）。朝起きて、疲れが取れていないとか、今まではこれだけ滑れたというのが、若い時からだと全然違う。ケアや練習時間を考えて向き合っている」と言う。それでも現状維持では連覇は成し遂げられない。自分の心と体にムチを打ち、4年の歳月を闘ってきた。

日進月歩で技が進化するHPにおいて、4年前はTC1440が限界とされていたが、「限界と思われても、自分も限界を続けられているうちは（さらなる）限界をつくり続けていきたい」と新技習得にも着手してきた。24年9月には地元の新潟県村上市にHPの形状を模した屋外トレーニング施設「村上スノーリサーチ＆トレーニングセンター」が完成。理想の練習環境を手に入れ、後輩選手からは「バグジャンパー」とイジられるほど練習に没頭する日々だった。

まだ10代だった17年3月に米国で肝臓破裂の大ケガを負った平野だが、近年も23年秋に左肩じん帯を痛め、24年秋には右肋骨を骨折。昨年3月の世界選手権も左肋骨を骨折し、欠場を余儀なくされるなどケガと戦い続けてきた。それでも昨季、五輪選考レースが始まった後は強行出場したことも。脳裏にちらつくのは、戸塚優斗や平野流佳といった、頼もしくもありライバルでもある後輩たち。「プッシュされて、いい刺激になっている」存在が、さらなる高みを目指す原動力になった。

1月のW杯で転倒し、そのまま大会を棄権。緊急帰国して精密検査の結果、2カ所の骨折や打撲と診断された。五輪2連覇はおろか出場すら危ぶまれる状況だったが、驚異的な回復力と周囲のサポートで4度目の大舞台に立った。五輪を前に発売されたシグネチャーモデルのゴーグルのストラップは、平野の希望で「命」という漢字がモチーフとして採用された。まさに命そのものと、選手生命の危機を乗り越え、魂の滑りで五輪王者の矜持（きょうじ）を示した。