◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）はメダル獲得を逃した。２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点の高得点をマークも、１回目と３回目は無念の転倒。７位で４大会連続の表彰台には届かなかった。ランを終えた平野は「無事、生きて帰って来られて良かった。ほんと、それだけです」と振り返った。

五輪前最後の実戦となった１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。１１日の予選は７位で通過し、この日の決勝では表彰台には届かず。１４年ソチから４大会連続となるメダルは得られなかったエースだが、最後まで諦めずに戦い抜いた。

２２年北京五輪で日本スノーボード界初の金メダルの夢をかなえた平野歩は、“夢の先”として、ミラノ・コルティナ五輪への挑戦を表明した。連覇以上に意識するのは「自分の限界への挑戦」。この４年間スノーボード以外の私生活も含め、全てをささげてきた。

しかし、ミラノ五輪直前で悪夢が襲った。１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲と大けがを負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せてきた。

ミラノ五輪に向けてイタリア入り後は、８日の会場での公式練習で雪上に復帰し「（技では）痛みが出る方向があった」と全快ではなかったが、３日間の公式練習はいずれも約３時間ずつ滑り込んだ。１１日の予選では、本来の構成から難度は下げたものの、難技の「キャブ・ダブルコーク１４４０」（利き足の逆側が前で、腹側に回り、斜め軸に縦２回転、横４回転）を２本とも決めるなど７位で決勝に進んだ。最後まで執念を見せたエースの復活劇は、色あせない記憶に刻まれた。最終３回目に転倒後、観客からは「ありがとう」というあたたかい声がかけられていた。

◆平野 歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟・村上市生まれ。２７歳。４歳の時、３つ年上の兄・英樹（えいじゅ）さんの影響でスケートボードを始め、その半年後からスノーボードを始めた。２０１４年ソチ、１８年平昌五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）で２大会連続の銀メダル。新潟・開志国際高を卒業後、日大スポーツ科学部に進学。東京五輪はスケートボード・パーク予選１４位で敗退。２２年北京五輪ＨＰで日本スノーボード界初の金メダル。１６５センチ。