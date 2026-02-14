◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２２位から出た三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は１７０・１１点、合計２４６・８８点だった。

冒頭の４回転ループを成功させた。２日前までは思うように決まらなかったが、１２日に佐藤駿を教える日下匡力コーチが大きなアシストをしてくれたという。「ブレード（刃）を落としてもらって、それが復調の要因になった。不安はなかった」と自信を持って跳んだ。続く４回転サルコーは転倒したが、４回転―３回転の連続トウループ、単発の４回転トウループを着氷した。「最後まで落ち着いて１点を多くもぎ取ることができた」と演技後は両手でガッツポーズを作った。

ＳＰはミスが重なり、２２位と大きく出遅れた。「４年に１回の舞台を背負っている以上、結果を残さないと」と責任を感じすぎてしまった。さらにミラノ入り後、右のスケート靴が破損。ジャンプの着地時に折れ曲がりやすくなるなど影響が出て、調整に苦しんだ。「とてもできない状態ではなかった。あまり気にしなかった」と話したが、１２日の練習では足首の部分がテープで、ぐるぐる巻きになっていた。

今季序盤はグランプリシリーズフランス杯で１０位など、苦戦を強いられた。当時は「やる前からマイナスな感情や、曲が鳴ったときに憂鬱（ゆううつ）な感情があった」と振り返る。思うような結果が残せず悪循環に陥った。その後は、メンタルトレーニングに取り組み始めた。「失敗を糧にできた。オリンピックにつなげているのも、あの大会が大きかった。今となっては良かった」と感慨深く振り返った。

初の五輪は求めていた結果ではなかったが、経験したことで収穫は大きい。「いい経験で終われた。４年後にメダルを取れる選手になって帰ることが、自分のやるべきこと」。悔しさを糧に２０３０年フランス・アルプス地方で開催される五輪でリベンジを果たす。