◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

各選手2本目を終えて、日本人4選手がメダル争いを繰り広げています。

半円筒状のコースで、両側の壁を往復しながら空中技を繰り出すハーフパイプ。6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点が得点となります。決勝では3本を滑り、そのうちの最も高い得点で順位が決定します。

日本勢は出場した4人全員が決勝に進出。各国の選手が高難易度の技を狙うハイレベルな決勝1本目では、山田琉聖選手が92.00点で1位、戸塚優斗選手が91.00点で2位、そして平野流佳選手が90.00点で3位と日本人3選手がトップスリーに名を連ねました。

前回大会王者で予選7位通過の平野歩夢選手は1本目こそ転倒しますが、2本目にはけがの影響を感じさせない完璧な滑走で86.50点を叩き出し、暫定5位に浮上。

さらに、2本目では戸塚選手が意地のフルメイク。予選を日本人トップで通過した勢いそのまま、決勝の舞台で95.00点をマーク。山田選手を超えて、暫定トップに躍り出ました。

そのほか2本目には、平野流佳選手が1本目と同じく90.00点。1本目トップだった山田選手はさらなる高得点を狙いますが転倒し、得点は伸びませんでした。また、オーストラリア代表のスコッティ・ジェームズ選手が93.50点で2位に浮上。2本目を終えて、日本人4人全員が5位以内に入り、表彰台をうかがっています。

▽2本目終了時の順位1位 戸塚優斗 95.00点2位 スコッティ・ジェームズ(オーストラリア)93.50点3位 山田琉聖 92.00点-----4位 平野流佳 90.00点5位 平野歩夢 86.50点