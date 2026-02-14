ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は13日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

低調機をうまく仕上げた松村が今年初Vをつかむ。準優で山田理の攻めを受け止めたようにインから逃げるには十分な仕上がり。8月30日〜9月2日の前回に続く当地3回目の優勝は目前だ。節イチパワーの山田理が対抗。優出メンバーの中でも気配は一枚上。スタート次第で一発がある。山崎は外を止めるのが先決。カドの強みを生かしたい。品川は好位から差し勝負だ。

＜1＞松村敏 足は全体的に中堅上位。山田理さんの方がいい。気温が上がって重さがあった。スタートは風が変わると難しいけど、それなりに行けると思う。

＜2＞品川二千翔 整備して足は上向き。重かったけど、トルク感があってバックも山崎君に追いついた。起こしにバラツキがあるのでスタートは難しい。

＜3＞福田宗平 準優はスタートだけ。冷えた時の方が良くて足は普通くらい。外すと下がるようになる。足が定まっていないのでスタートも見えていない。

＜4＞山崎祥 準優は0点です。冷静にターンできなかった。足は悪いところがなくて全体的にいい。スタートはダッシュの方がまだ行けている。

＜5＞山田理央 スタートは全速。どこというよりも全体的に良くて、節イチと言ってもいいくらいパワーを感じる。行き足が良くなっているのでスタートに気をつけて思い切ったレースをしたい。

＜6＞川野芽唯 4日目が今節で一番いい状態だったと思う。足的には普通で調整を外すとグリップ感がなくなってレース足が一気になくなる。