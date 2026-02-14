静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は13日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、きょう14日の10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。

ライン構成は杉浦―吉田―恩田の関東勢、野口―菅原―福田の南関勢、浅井―川口の中部勢に小林が続く3分戦になる。積極的に出るのは杉浦か野口だが、近況で上回る杉浦が最終的に巻き返しそうだ。その展開なら番手吉田の勝機。混戦なら浅井の一発。

＜1＞杉浦侑吾 久米（良）さんのブロックがきつかったけど何とか流れには乗れた。体的には問題ない。自力。

＜2＞菅原裕太 南関で話して野口さんの後ろ。

＜3＞川口公太朗 浅井さんの後ろです。

＜4＞野口裕史 少し遅めに行こうかなと。脚をためていたので、もう一度踏めた。最近の中では良くなっていると思う。自力。

＜5＞浅井康太 棚瀬（義大）君の動きを見ながら対応した。初日より2日目の感覚が良かった。自分でやる。

＜6＞小林弘和 前2人の追走に集中したが打鐘過ぎの3角がきつかった。練習はしっかりやっているし前回よりいい。中部勢の後ろ。

＜7＞恩田淳平 吉田君の後ろで関東3番手。

＜8＞福田知也 後ろに恩田（淳平）君がいたので内を空けずに。セッティングも含めて2日目の感じは最近の中で一番良かった。南関3番手。

＜9＞吉田拓矢 堀江（省吾）君が気持ちの入ったレースをしてくれた。堀江君を何とか残したかったが…。自分は状態もいいし感触もいい。（杉浦）侑吾さんの後ろ。