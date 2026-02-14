3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入りし27球を投げた。練習後に取材に応じた大谷は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で「大谷は投げない」と改めてロバーツ監督が練習前に語っていたことに対して自身の言葉で説明した。

この日の練習前に指揮官が報道陣に「WBCでは投げない」と改めて語っていたことを受け、報道陣から「自身が決めたことか」と問われた大谷は「いろいろ話しながらという感じですね。チームの意向もありますし、僕の感覚とそこを折り合わせながら。DHは問題なく出られると思うので、そのための準備をしっかりするという感じです」とリラックスした表情で語った。

続けて、アスリートとして全てやりたいという「もどかしさ」はあるか質問されると「どうなんですかね。去年も後半からしか投げていないですし、1年間回って投げた後にこのタイミングが来れば、また全体的な捉え方は僕も含めてチーム側も違ったんでしょうけど。今の段階だと正直（フル回転は）難しいのかなというのは、納得はしています」とうなずいた。

また、今回のWBC選出において、各国で保険の問題なども取り沙汰されてきたが「保険の兼ね合いのフィジカルチェックはもう通っているので、そこは問題ないかなと思います」と説明。WBC連覇、ワールドシリーズ3連覇、個人タイトルとこれまでのシーズン以上に注目を浴びるシーズンが幕を開けたが「ワールドシリーズで勝つのも、WBCで勝つのも、そこでMVPになるのも、1回やればいいというものではないので。それを継続して初めて“一流の選手”だと周りが評価してくれるのかなと思います。1回より2回、2回より3回と積み重ねていくことが大事なのかなと。（現状で）満足したらやっぱり終わる時だと思うので。現時点でそう思っていないですし、逆にそう思った時に辞めればいいのかなと思っています」と言葉を紡いだ。