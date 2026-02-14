Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの山田涼介（３２）が１３日、初のソロドームツアー「Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｒｅｄ．Ｙ？」の開催を発表した。ソロでのドームツアーは、前身となる事務所時代を通じても、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社で初。２ｎｄアルバム「Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｒｅｄ．Ｙ？」を引っ提げ、京セラドーム大阪と東京ドームで計２０万人を動員する。都内で取材に応じた山田は「全員、俺を見ろ」と視線を独占する意気込みを語った。

バレンタインデーに「Ｒｅｄ．Ｙ（レディー＝ファンネーム）」への特大プレゼントを届けた。「（ソロの）Ｒｙｏｓｕｋｅ Ｙａｍａｄａとして初ドームツアーをやらせていただくことになりました」。約１年ぶり２枚目のアルバムリリースとともにソロドームツアーという事務所史上初の挑戦を明かし「本当にありがたいです」と感謝を口にした。

６月２７、２８日に京セラドーム大阪、７月２５、２６日に東京ドーム公演が待機。京セラは１公演４万５０００人、東京ドームは１公演５万５０００人で計２０万人を動員する。

Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰとしては、デビューから約１カ月で東京ドーム公演を行い、グループ平均年齢の史上最年少記録を樹立。昨年末にもライブを行うなど何度も立ってきた舞台だが、今回はソロで「お客さまが僕のことだけを見に来てくださる。『全員、俺を見ろ』というつもりで頑張りたい」と言い切った。

昨年も６都市２０公演を回るアリーナツアーをソロで成功させ、２０万人を動員。当初はソロでの活動を本格化する気持ちはなかったというが、３０歳を過ぎて「自分が見せたい世界、表現したい世界というのが明確に自分の中で出てきた」と明かした。「山田涼介って見ていて飽きないとファンの皆さんに感じてほしいし、ドキドキしていてほしい」と狙いを語った。

５月に３３歳となって突入するソロドームツアー。「『山田涼介は年を取らない』というイメージがついていると思うけど、そのイメージも可能な限り保っていきたい」と年齢にあらがう意志を見せ「来ていただいた方には絶対に後悔させない」と絶対的な自信をのぞかせた。

◆日本人男性ソロアーティストによるドームツアー ０２年に桑田佳祐が初めて開催した。以降、小田和正、福山雅治、星野源、米津玄師らが行っている。グループに所属し、ソロ活動にも進出したＥＸＩＬＥ ＡＴＳＵＳＨＩ、Ｎｉｓｓｙ（西島隆弘）はベルーナドームを含む６大ドームツアーを実現。Ｖａｕｎｄｙは現在、史上最年少での４大都市ドームツアーを開催中だ。女性ソロでは０４年にＭＩＳＩＡが初めてドームツアーを実現。安室奈美恵さん、浜崎あゆみらも開催した。