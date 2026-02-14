»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡È»öÌ³½ê½é¤Î²÷µó¡É¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡ÖÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/14¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAre You Red.Y¡©¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¡¼¥æ¡¼¥ì¥Ç¥£¡©¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¯JUMP»³ÅÄ
µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¡Ê2025Ç¯4·î¡Á6·î¡¿Á´¹ñ6ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ë¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤¬Áý¤·¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿Ryosuke Yamada¤Îµ±¤¤òÁý¤¹Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÈRed.Y¡É¡Ê»³ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¡Á28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25Æü¡Á26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼èºà²ñ¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¾¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡ÙÃæ¤Ë·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡ÖRed.Y¡×¤ËÍ³Íè¤·¡Ö1st¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÆ±»öÌ³½ê½é¤Î²÷µó¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤Î1ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤½¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÈ¤á¤¿¤é¡×¤È»³ÅÄ¤é¤·¤¤»×¤¤¤ÇÎ×¤à¡£
¡ÖµîÇ¯¡ØRED¡Ù¡Ê¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡×¤Ë¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óJUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£¥½¥í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À1¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¡ØÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ø¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëRed.Y¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤ËËÍ¤À¤±¤ÎÎÏ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Red.Y¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¤¸¤ã¤¢2Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢3Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤«»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ëè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤Ë´üÂÔ¤·¡¢µÒÀÊ¤¬ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÀ¸¤Êª¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´î°ìÍ«¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤âÈá¤·¤ß¤âÁ´Éô¤½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¤Ã¤¿¤é1Ëü¤«¤é1Ëü5000¿Í¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Î¿Í¤¬Îã¤¨¤Ð¡Øº£Æü»³ÅÄ¤¬¤³¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¿¤è¡Ù¡ØÎÞÎ®¤·¤Æ¤¿¤è¡Ù¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¥ì¥Ý¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Øº£ÆüÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÊì¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È°ì´î°ìÍ«¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¤È¥É¡¼¥à¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¡¼¥à¤Ë´ó¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤¤¤Ä¼¡²¿¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤òº£¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£º£²ó¡¢»³ÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÄó¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡ØHey! Say! JUMP¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë15¡§00¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë18¡§00¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë18¡§00¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¯JUMP»³ÅÄ
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê
µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¡Ê2025Ç¯4·î¡Á6·î¡¿Á´¹ñ6ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ë¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤¬Áý¤·¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿Ryosuke Yamada¤Îµ±¤¤òÁý¤¹Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÈRed.Y¡É¡Ê»³ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¡Á28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25Æü¡Á26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢»öÌ³½ê½é¤Î²÷µó¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼èºà²ñ¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¾¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡ÙÃæ¤Ë·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡ÖRed.Y¡×¤ËÍ³Íè¤·¡Ö1st¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÆ±»öÌ³½ê½é¤Î²÷µó¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤Î1ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤½¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÈ¤á¤¿¤é¡×¤È»³ÅÄ¤é¤·¤¤»×¤¤¤ÇÎ×¤à¡£
¡ÖµîÇ¯¡ØRED¡Ù¡Ê¡ØRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡×¤Ë¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óJUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£¥½¥í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À1¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¡ØÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¡¦Ì¥ÎÏ¸ì¤ë
½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ø¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëRed.Y¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤ËËÍ¤À¤±¤ÎÎÏ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Red.Y¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¤¸¤ã¤¢2Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢3Ç¯¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤«»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ëè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤Ë´üÂÔ¤·¡¢µÒÀÊ¤¬ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÀ¸¤Êª¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´î°ìÍ«¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤âÈá¤·¤ß¤âÁ´Éô¤½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¤Ã¤¿¤é1Ëü¤«¤é1Ëü5000¿Í¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Î¿Í¤¬Îã¤¨¤Ð¡Øº£Æü»³ÅÄ¤¬¤³¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¿¤è¡Ù¡ØÎÞÎ®¤·¤Æ¤¿¤è¡Ù¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¥ì¥Ý¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Øº£ÆüÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÊì¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È°ì´î°ìÍ«¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¤È¥É¡¼¥à¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¡¼¥à¤Ë´ó¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤¤¤Ä¼¡²¿¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤òº£¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£º£²ó¡¢»³ÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÄó¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡ØHey! Say! JUMP¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡×¸ø±éÆüÄø
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë15¡§00¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë18¡§00¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë18¡§00¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û