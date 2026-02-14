ソロドームツアー決定の山田涼介、2年連続バレンタインに発表した理由「夢を与えるお仕事だと僕は思いながらこの仕事をしている」
【モデルプレス＝2026/02/14】Ryosuke Yamada名義として2枚目のフルアルバム『Are You Red.Y？（読み：アーユーレディ？）』リリース、初となるソロドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』開催を発表したHey! Say! JUMPの山田涼介が、都内にて実施された合同取材会に出席。前年の1stソロアルバムリリース・初ソロツアー開催発表に続き、2年連続バレンタインデーの2月14日に発表した理由を明かした。
【写真】レッドカーペットの上を歩くJUMP山田
ちょうど1年前のバレンタインデーには、初のソロオリジナルアルバム「RED」リリースと初のソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」の開催を発表していた山田は、2年連続バレンタインデーに発表となることについて「ロマンチックでしょう」と得意げに微笑む。「夢を与えるお仕事だと僕は思いながらこの仕事をしているので、ファンの皆様にいつも“応援”という形でいただき物ばかりしているんじゃなくて、自分でも何か世間で言うイベントごとにはお返しができたらいいなというふうに思いながら活動している」と話し「だからといって毎年何かがあると思わないで！何ができるかというのはその時にならないと分からないので…（笑）。でも今年は素敵なバレンタインになったらいいなという思いを込めながら、このツアーの発表をバレンタインにやりたいとお願いさせてもらいました」と思いを語った。
“自発光”とも称される山田の光り輝く秘訣は「毎日走る」こと。「僕も33になる年なので、ある程度体には気を付けなきゃいけないかなというふうに思っているんですけど、多分ファンの皆さんの中で『山田涼介って年を取らないんじゃないか』みたいなイメージが多分どこかでついてるのかなと思うんですけど、そのイメージみたいなのもできる限り、可能な限りは保っていきたい」とファン思いな一面をのぞかせた。それでも「自分自身が光り輝いてるなと思った瞬間は1度もなくて。ただライブの時は世界中で1番イケている人間だと思いながらステージには立っているんですけど。僕はあまりやりたくないことはやりたくないって言うし、嫌なことは嫌だって言うし、すごく素直な人間なので、内面的なことを言うと“自分に嘘をつかない”というのはすごく大事なことなのかなと思います」と本音を明かし「外見的なことで言うとすごく頑張ってます！努力は大事ですよ」とユーモアたっぷりに付け加えた。
取材会ではアルバムやツアーの内容に言及する場面も。アルバムのコンセプトは「あまり決めていない」という山田は「そのタイトルから何を想像するかって難しいと思うんですよ。じゃあどんな心構えでいたらいいのかなって。『Are You Red.Y？』って言ってくるけど涼介って何をやってくるんだろうなって思ってもらえるようなアルバムのタイトルにしたかったんです。このタイトルから連想できることってかなり数があると思うんですけど、それを期待していてほしい」とファンに呼びかけ。「今準備させてもらっているものでいうと、いわゆるわかりやすいJ-POPSからR＆B、HIPHOPだったり…僕がやりたいことが本当に多すぎる人間なので、それをドームに立たせていただくチャンスなので、このアルバムに全て詰め込んだという形になるのでオールジャンルのアルバムになるのかなと思いますね」と1stアルバムと同様に様々なジャンルに挑戦した山田が見られそうだ。
ライブの演出・構成に関してもかなり進んでいる様子で「もうなんとなくできているというか。あとは僕が動きを覚えて、振りを覚えてという段階のところまではもうすでに来ているんですけど、早い段階でそういうセットリストが組み上がってると、何回も通して『じゃあここもっと他の曲の方がいいんじゃないか』『こういう動きにした方がいいんじゃないか』というのを模索しながらできるので、割と早い段階から、ドームが決まったよというタイミングではもうスタッフさんに連絡して『俺はもうこういうことがやりたいんだ』というのを言って共有させてもらっていました」と語る。「一番見て欲しい（ポイント）というのは僕はあまりなくて。例えばバラエティに出てる山田が好き、ゲームやってる山田が好き、アーティストをやっている山田涼介が好き、Hey! Say! JUMPでいる山田涼介が好き、それぞれがあると思うんですよ。そういう面も含めてこのドームではいろんな表情も見せていきたいなと思っているので、どの曲も1番になれるような構成を今考えています」と多種多様な活躍を見せる山田を投影したようなライブに。演出について尋ねられるも「来てのお楽しみかなって思いますね。それはもうプレゼントなので蓋を開けるまでのお楽しみということで」とトップアイドルらしい回答をした姿も印象的だった。
ソロドームツアーを達成した後の目標を聞かれた山田は「もちろんなんとなく自分の中で『次これやろうかな、あれやろうかな』というのはある」と早くも想像が膨らんでいる様子。「それは世間のイベントの時に何か発表できたらな、なんて。イベントごとのタイミングが毎回毎回ハマるわけではないと思うんですけど、1つひとつまずは『Are You Red.Y？』に皆さん集中してもらって『Are You Red.Y？』が終わったタイミングで『じゃあ次何するんだろうな』って楽しみに待っていてもらえればと思います」と匂わせていた。
記念すべき1stアルバム『RED』のリリースから約1年。ソロアリーナツアーの開催（2025年4月〜6月／全国6都市20公演で約20万人を動員）、CDシングル『Blue Noise』の発売（2026年1月14日）を経て、1人のアーティストとして表現力が増し、音楽性の幅をさらに広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多様な魅力と、“Red.Y”（山田のファンネーム）への想いをたっぷりと詰め込む。また、そのアルバムを引っ提げて行うソロドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』は、6月27日〜28日に京セラドーム大阪、7月25日〜26日に東京ドームにて開催される。（modelpress編集部）
◆山田涼介、2年連続バレンタインに発表した理由
◆山田涼介、アルバム＆ツアー内容を匂わせ
◆山田涼介、2ndアルバムリリース＆ソロドームツアー決定
