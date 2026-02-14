（NY時間13:53）（日本時間03:53）

モデルナ＜MRNA＞ 42.34（+2.23 +5.56%）



モデルナ＜MRNA＞が上昇。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株損益の赤字が予想ほど膨らまなかったほか、売上高は予想を上回った。



同社は、ＦＤＡが新薬開発をより困難にしていると批判し、バンセルＣＥＯは、同局の姿勢が予測しづらくなっていると述べた。ＦＤＡは、メッセンジャーＲＮＡ技術を用いた同社のインフルエンザワクチンについて、最善とされる標準治療と比較する試験が行われていないことを理由に、申請の審査を拒否した。



モックＣＦＯは、このインフルエンザワクチンは同社の業績見通しの鍵を握る製品だとした上で、その行方が不透明なため、損益分岐点の達成が可能かどうかは「現時点では判断が早過ぎる」と述べた。



（１０－１２月・第４四半期）

・１株損益：2.11ドルの赤字（予想：2.59ドルの赤字）

・売上高：6.78億ドル 30％減（予想：6.25億ドル）

・営業損益：8.57億ドルの赤字（予想：10.5億ドルの赤字）

・研究開発費：7.75億ドル（予想：9.40億ドル）



（通期見通し）

・売上高：最大10％増

・研究開発費：約30.0億ドル（予想：30.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

