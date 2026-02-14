【レポート】幾田りら・中島健人、NYで行われたCOACHのショーに参加。世界の名だたるセレブが集う会場でショーを観覧

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらと中島健人が、ニューヨークで行われたCOACHのショーに参加した。

グローバルファッションブランドのCOACHが、2月11日から2月16日（現地時間）までニューヨークで開催中の、4大コレクションのひとつ『New York Fashion Week」に参加。

日本時間12日6時（現地時間：11日15時）から始まったショーでは、Fall 2026コレクションを披露し、Z世代に人気のセレブリティたちが集まりショーを盛り上げた。

日本からはCOACHファミリーの幾田りら、中島健人が出席。

幾田りらは、ニューヨークの街並みが表現されたワンピース、中島健人は、黒のレザージャケット、チェックなどパッチワークのバギーパンツと洗練された衣装を身に纏い、世界の名だたるセレブ、アーティストが集まる会場でショーを観覧した。

■中島健人 インタビュー

