3年目のシーズンを迎えるドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からライブBPの登板し、ヘソンのバットをへし折るなど力強い球を20球投げ込んだ。

仲間たちとあいさつを交わし、アップ中には笑顔を見せる場面もあった山本。マウンドに上がると、捕手ラッシングのミット目がけてシーズンさながらのボールを投げ込んだ。

初日からブルペン入りした大谷や佐々木も見守る中で、最初の打者となったヘソンには初球ボール後に右前打を許した。だが、ヘソンのバットはへし折れており、球場内にはどよめきの声が上がった。

続いて打席にはスミスが登場。ファウルで粘られる中、7球目の直球で見逃し三振を奪った。続いて再びヘソンと対峙（じ）した山本は4球M家のスプリットで空振り三振を奪う。続いてスミスと再戦し3球連続ボールもあり四球。最後はヘソンに初球を右前打されライブBPを終えた。ヘソンと3度、スミスと2度対戦し20球を投げ安打性に当たりは2本、三振を2つ奪った。この日の最速は94マイル（151キロ）だった。

練習前に取材に応じたロバーツ監督は、山本について「彼は自分の限界や必要な準備を理解している。非常にプロフェッショナルで、体の管理もできている投手である」と昨年の投球回やワールド・ベースボール・クラシック（WBC）登板による負担「心配はしていない」と全幅の信頼を寄せていた。