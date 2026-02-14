»³ÅÄÎÃ²ð¡¡STARTO¼Ò½é¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¡6·îµþ¥»¥é¡õ7·îÅìµþD¤Ç20Ëü¿ÍÆ°°÷¡ÖÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¡×
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬½é¤ÎÅìÀ¾¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥½¥í¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£6·î27¡¢28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25¡¢26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´4²ó¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯¡¹µ±¤¤òÁý¤¹¥×¥ê¥ó¥¹¤«¤éRed.Y¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ø¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö½é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í³èÆ°¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢STARTO¼Ò½é¤Î²÷µó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥í2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖAre¡¡You¡¡Red.Y¡©¡Ê¥¢¡¼¥æ¡¼¥ì¥Ç¥£¡©¡Ë¡×¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏRed.Y¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£´û¤Ë¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Êª¤òÁ´¤Æ½Ð¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò»³ÅÄÎÃ²ð°ì¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¡£