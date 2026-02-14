½é¤ÎR¡½1·è¾¡ÌÜ»Ø¤¹¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥ÆÅÏÊÕ¶ä¼¡¡¡¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È½÷À¿Íµ¤¾å¾º¡¡·ëº§´êË¾¤¢¤ë¤â¡Ö¿¿·õ¸òºÝ¤Ï¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê40¡Ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ô¥ó¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¤ê·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢15Æü¤Î½à·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£·èÀï¤ò¹µ¤¨¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¡È±×¡¹Áñ¡É¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ëô¥¡¹¤·¤¤É½¾ð¡£Æ²¡¹¤ÈÉñÂæ¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ë»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ö40ºÐÆÈ¿È¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ËÂ°¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ñ¤âÇ§¤á¤ëÄã½êÆÀ¡×¡Ö¸½¼Â¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¡×¤Ê¤É¡È¾ð¤±¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÈá°¥¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¥Í¥¿¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¡ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£´Ý¡¹¥ª¥Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢M¡½1·è¾¡ÍâÆü¤«¤éµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥ë²ÔÆ¯Ãæ¤À¡£
¡¡Æ±´ü¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥²¥ä¥Þ¡×±×ÅÄ¹¯Ê¿¡Ê40¡Ë¤Î¼Â²È¡¢ÄÌ¾Î¡Ö±×¡¹Áñ¡×¤Ëµï¸õ¤·¤Æº£Ç¯5·î¤Ç10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö±×¡¹Áñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡É¡£ÊªÍýÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¡¢±×ÅÄ¤ä¤´²ÈÂ²¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Þ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â±×¡¹Áñ¤ò¡ÈÂ´¶È¡É¤¹¤ë¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î²È¤Ë10Ç¯¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡£R¡Ý1¤Î¾Þ¶â500Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤è¤¯µÍ¤Þ¤ë¿åÆ»´É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¡£¾Þ¶â¤¯¤é¤¤¤Ï±×¡¹Áñ¤ËÁ´³Û»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¿¿·õ¤Ê´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡±×¡¹Áñ¤ò½Ð¤¿¤é1¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤ëÂ¸ºß¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ç41ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£·ëº§´êË¾¤ÎÍÌµ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¤Êý¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÎð½Ð»º¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶â¶Ì¤¬15ºÐ¤Ç´°À®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï25Ç¯¥â¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àµ¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿¿·õ¸òºÝ¤ÏÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÃúÇ«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÀ¸³è¤Ö¤ê¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¡£Ãå¡¹¤È½÷À¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï·ëº§´êË¾¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤òÃµ¤·¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¸ø»ä¤ÇÅÏÊÕ¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£