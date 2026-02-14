¡Ú²ñ¸«°ìÌä°ìÅú¡Ê1¡Ë¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¡½é¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¡×
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð(32)¤¬½é¤ÎÅìÀ¾¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥½¥í¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£6·î27¡¢28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25¡¢26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´4²ó¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¡¡ »³ÅÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ ¡½¡½»³ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¡ÖRyosuke¡¡Yamada¤È¤·¤Æ½é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½»öÌ³½ê¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬
¡¡¡Ö½é¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡×
¡¡¡½¡½·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ê¥½¥í¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤È¤Ï¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Äº¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ï¤³¤³¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óJUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÍèÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤È¥½¥í¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤¦°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¸«¤ë¡£¤Þ¤À¤Í1¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òµîÇ¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¡¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡Ê2013Ç¯¤Ë¡Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥½¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤â30¡ÊºÐ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¤«
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êHey¡ªSay¡ªJUMP¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°ÄóÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò²¿¤«¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊÑ²½¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½¥½¥í¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¤¤Ä¼¡²¿¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤òº£¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½µîÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å°û¤à¤À¤±¤Ç¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¡Ê¿å°û¤ó¤Ç¤¤ã¡¼¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡½¡½°ìÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö°ìÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤ë»³ÅÄ¤¬¹¥¤¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë»³ÅÄ¤¬¹¥¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¹¥¤¡£Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¹¥¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¶Ê¤â°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤òº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡ØAre¡¡You¡¡Red.Y¡©¡Ê¥¢¡¼¥æ¡¼¥ì¥Ç¥£¡©¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤Ä¤Å¤ê¤¬ÄÌ¾ï¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡¡Ö¥½¥í³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤¬¡¢Red.Y¡Ê¥ì¥Ç¥£¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤âÁ°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÀÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·¯¤¿¤Á¤ÏRed.Y¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢°ËÌîÈø¡Ê·Å¡Ë¤Ë¡È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¡¼¥à¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Íê¤à¡ª¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½µîÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£5·î9Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¬²µ½÷¡Ê¸÷¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¾åÆ°²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×
¡¡¡½¡½¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤Ï¡£¤Ç¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤«¤é»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÍè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦Â¿Ê¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ê¿¶ÑÇ¯Îð15.2ºÐ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¸ø±éµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤ò¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯¤º¤Ã¤ÈÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥É¡¼¥à¤Ï»È¤¤Êý´·¤ì¤Æ¤ë¡©»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËè²ó¥»¥Ã¥È¤â°ã¤¨¤Ð¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢郄ÌÚ¡ÊÍºÌé¡Ë¤È2¿Í¤ÇÎ¢¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·×¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎËÍ¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÈÂç¾æÉ×¡£²¶¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Ã¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Ç¤âÂ¿Ê¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½¥É¡¼¥à¤Î½»¿ÍÅª¤Ê¡©
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËè²ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥É¡¼¥à¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£Íè¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤«¡£
¡¡¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤«¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤ÈËè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µã¤¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¹¤´¤¤´ñÎï¤À¤Ê¤È¤«¡¢¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬ÀäÂÐ¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡
¡¡¡½¡½µÒÀÊ¡Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¡Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë¥É¡¼¥à¤Î·Ê¿§¤ÏÆÃÊÌ¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½ºòÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¶Ê¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¡½¡½¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡©
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤È¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Î´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥½¥í¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×