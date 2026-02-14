◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝1回目(大会8日目/現地13日)

日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨みました。

決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。各選手1回目から勝負に出て転倒者が相次ぐなか、6番目に平野歩夢選手が登場。1月のワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受け満身創痍の状態で1回目の滑走となりますが、転倒し27.50点で9位となります。

すると、その後登場した平野流佳選手は、トリプルコーク1440など決めフルメイクし90.00点の高得点、予選3位の山田選手もフルメイクし92.00点、予選2位の戸塚選手も続いて高得点で91.00点をたたき出し、日本人選手が暫定ながら3位まで独占する状況となりました。

▽1回目の結果1位:山田琉聖 92.00点2位:戸塚優斗 91.00点3位:平野流佳 90.00点9位:平野歩夢 27.50点