【男子ハーフパイプ】1回目ハイレベルすぎる日本選手 山田琉聖が92点で1位、戸塚優斗が91点で2位、平野流佳が90点で3位 各選手勝負に、最後まで見逃せない展開に
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝1回目(大会8日目/現地13日)
日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨みました。
決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。各選手1回目から勝負に出て転倒者が相次ぐなか、6番目に平野歩夢選手が登場。1月のワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受け満身創痍の状態で1回目の滑走となりますが、転倒し27.50点で9位となります。
すると、その後登場した平野流佳選手は、トリプルコーク1440など決めフルメイクし90.00点の高得点、予選3位の山田選手もフルメイクし92.00点、予選2位の戸塚選手も続いて高得点で91.00点をたたき出し、日本人選手が暫定ながら3位まで独占する状況となりました。▽1回目の結果
1位:山田琉聖 92.00点
2位:戸塚優斗 91.00点
3位:平野流佳 90.00点
9位:平野歩夢 27.50点