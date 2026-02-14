Hey！Say！JUMPの山田涼介(32)が初の東西ドームツアーを開催する。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントがソロでドーム公演を行うのは史上初。13日に都内で会見し「全員俺を見ろという気持ちで頑張りたい」と力強く意気込んだ。6月27、28日に京セラドーム大阪、7月25、26日に東京ドームで全4回公演を行い、20万人を動員する。

山田との一問一答は下記の通り。

――ソロ活動本格化から約1年でドームツアーを行うことになりましたが、その点についてどのように感じていますか。

「これって本当に僕の力のおかげだけではない。もちろんその応援してくれてるRed.Yのみんなの力もそうですし本当に支えてくださってるスタッフの皆さんの力もあるので、一概に僕だけの力とは思わない。でもできるときにやった方がいいと僕は思うので、こういう形を組んでくれたスタッフさんにまず感謝してますし、Red.Yのみんなにも感謝しながら、1年でできたとか、2年でできたとか、3年でできたとか時間ではないと思うので、まず立てることのありがたみをかみしめながら、ドームに立ちたいなっていうふうに思ってます」

――2年連続でバレンタインに大きな発表をされましたが。

「ロマンチックでしょう？（といたずらっぽく笑う）」

――バレンタインに届けたい思いがあった？

「そうですね。夢を与えるお仕事だと僕は思いながらこの仕事をしているので、ファンの皆さまにいつも応援という形で頂き物ばかりしてるんじゃなくて、自分でも何か世間で言うイベントごとにはお返しができたらいいなというふうに思いながら活動してます。だからといって毎年何かがあると思わないでいただいて（笑い）。何ができるかっていうのはそのときにならないとわからないので、でも今年は素敵なバレンタインになったらいいなっていう思いを込めながら、このツアーの発表をもうバレンタインにやりたいとお願いさせてもらいました」

――ファンは距離の近いアリーナで会えることを喜んでいた人も多いと思う。アーティストの皆さんはドームを目標に掲げる方も多いですが、そのようなところに魅力を感じていると思いますか。

「ライブって生き物なので。ファンの皆さんと一喜一憂できる、喜びも悲しみも全部その瞬間でしか味わえないことがあると思うんです。だから例えばアリーナだったら1万から1万5000人ぐらいの規模だと思うんですけど、その人数の人が例えば今日山田がこんな失敗してたよとか、涙流してたよとか（SNSなどで）レポートをして、そのレポートとかを（他の人が）見たときに今日入りたかったなとか思うわけじゃないですか。（ドームで開催して収容できる）母数が増えることによってその瞬間をたくさんの人と一喜一憂できるんですよね。（ライブは）生ものなので、僕自身もその場で何が起こるかわからないんですよ。照明がつかなかったとか、アクシデントがありましたとか、こういう面白いことがあったよって、その瞬間でしかこの人生の中で味わえない。やっぱりより多くのファンの皆様とその瞬間を味わいたいっていう思いが結果的に、日本でいうとやっぱりドームって大きな会場なので、そこにつながるのかなっていうふうに思います。他のアーティストの皆さんがどういうふうに思ってるかわからないですけど、僕はそのライブっていうのは生き物だと思っているので、その一瞬一瞬をより多くのファンの皆様と過ごしたいなっていうふうな思いを持ってドームに立ってます」

――アルバムのコンセプトは？

「コンセプトはあまり決めていなくて。タイトルから何を想像するかって難しいと思うんですよ。どんな心構えでいたらいいのかなと「Are You Red.Y？」って言ってくるけど、涼介何やってくるんだろうなって思ってもらえるようなアルバムのタイトルにしたかったんですよね。なんか、このタイトルから多分連想できることって、かなり数があると思うんですけど、それを期待しててほしいなっていうアルバムのタイトルにさせてもらいましたね」

――音楽ジャンルは？

「今準備させてもらっているものでいうと、本当にいわゆるわかりやすいJポップからR＆Bだったりとか、ヒップホップだったりとか僕がやりたいことが本当に多すぎる人間なので、ドームに立たせていただくチャンスなので、このアルバムに全て詰め込んだっていう形になる。オールジャンルのアルバムになるのかなというふうに思いますね」

――アリーナツアーの時に（観客を）失神させてやると言っていましたが。

「誰も失神しなかった（笑い）」

――今回は？

「難しいですね。見出しになるような一言が思いつかないんで申し訳ないんですけど、僕の思いとしては、山田涼介のファンでよかったなって思ってもらえるようなツアーにしたいなって思っている。人生の特別な時間に皆さんを連れていけたらいいかなっていうふうに思ってます」

――結果、皆失神すれば良い？

「結果、失神すればいいですね…冗談です」

――全員俺を見ろってきっぱり言ってましたけど、そういう気構えでしょうか。

「そうですね。ソロで立つ人間として、人は引力のある人間に惹かれるところがあると思う。そこは自信を持って、山田涼介のエンターテイメントをこのドームで全てを出すつもりで。今32、ドームツアーやるときは33歳になってますけど、人生で培ったものを全て出せたらいいなっていう思いではいますね」

――前回は思い立ったら言わなきゃいられないとスタッフさんに電話をしたりとか、そういうことをしながらライブを作ったとおっしゃっていました。今はどんな状況ですか。

「もう何となくできてるというか、あとは僕が動きを覚えて振りを覚えてっていう段階のところまではもう既に来ています。早い段階でセットリストとかが組み上がってると何回も通して、ここもっと他の曲の方がいいんじゃないかとかこういう動きにした方がいいんじゃないかっていうのを模索しながらできる。わりと早い段階から、ドームがもう決まったよっていうタイミングでもうスタッフさんに連絡して、“俺はドームでこういうことがやりたいんだ”っていうのを言って、共有させてもらってましたね」

――セットリストは決まってる？

「何となくです。まだでも全然固まってない」

――アルバムの内容は決まっている？

「もちろんです。ある程度ですけど」

――Hey！Say！JUMPで演出を担当したことがある。今思い描いている演出は？

「来てのお楽しみかなと思いますね。プレゼントなので蓋を開けるまでのお楽しみということで」

――いろんなライブご覧になってるときに影響を受ける？

「どのライブに行っても素晴らしいなって思う瞬間はもちろんあるんですけど、そうではなくて俺がこれ俺、これをやりたいからやるっていうタイプ。だからあんまりないかもしれないですね」

――ソロ活動からグループ活動に還元できたことは？

「ソロの活動を見て、山田涼介というタレントアーティストを好きになってくれてHey！Say！JUMPのライブに来てくださった方ももちろんいると思います。そういう意味でも一つ還元できてるのかなと思います。あとはソロだから歌える曲ってあって、自分が表現したい世界はこれっていうのがある。その中で得た技術面などをメンバーにこういうことをやるとなんか、結構良かったよみたいなので、還元って言うとあれかもしれないですけど、ソロではこんなことができたからJUMPでこういうことやったら面白いんじゃないみたいなことは話すことは増えましたね」

――次にかなえたい夢は？

「もちろん何となく自分の中で、次これやろうかなあれやろうかなっていうのはあるんですけど、それはイベントのときに発表できたらな、なんて。イベントごとのタイミングが毎回毎回はまるわけではないと思うんですけど、一つ一つ、まずは、ライブに皆さんにも集中してもらって、終わったタイミングでは次こいつ何するんだろうなって楽しみに待っててもらえればなと思います」

――STARTO ENTERTAINMENT初のソロドーム公演ということについて。

「もちろん緊張感もありますし、光栄だなと思うこともある。もちろんすごいことだし、重要なことなんですけど、自分の中であんまりそこを考えていない。自分がやるべきことはもう決まっているので、ステージでどれだけファンの皆様を楽しませることができるか、この1点だと思うんですよね。僕がもうやることは決まっているので、あまりそこ（初）を考えていると自分のプレッシャーになっちゃうので、あんまり考えずにファンの皆さんとその空間を楽しむってことをだけを考えてステージを組めたらなというふうに思ってますね」

――ソロでドームに立ちたいと10、20代の頃思った？

「思わなかったですね。それこそ本当去年のツアーを経て追加公演が決まったりだとか、あと映画館で上映させてもらったりとか。そのときに同時に見てた人数がものすごいたくさんの方に見ていただけていたので、この瞬間を同じ場所で体感したいなっていうのを強く思った。このタイミングで1年という期間を経て、あのドームで皆さんとお会いできるっていうのはすごく楽しみですね」

――体力づくりは？

「今、毎日走ってます。僕も33になる年なので、ある程度体には気をつけなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。多分ファンの皆さんの中で山田涼介って歳をとらないんじゃないかみたいなイメージがどこかでついてるのかなと思う。そのイメージみたいなのもできる限り、可能な限りは保っていきたいなっていうふうに思っています。だからまずはドームに向けてね、体力作りという面では、今はランニングをしてますね」

――輝いている秘訣は。

「本当ですか。自分自身が光輝いていると思った瞬間って本当一度もない。ただライブのときはやっぱり世界中で一番いけてる人間だと思いながら、ステージには立ってるんですけど、どうなんですかね。僕はあまりやりたくないことはやりたくないって言うし、嫌なことは嫌だって言うし、すごく素直な人間なので。内面的なことを言うと自分に嘘をつかないっていうのはすごく大事なことなのかなと思いますね。外見的なことで言うとすごく頑張ってます。努力は大事です」