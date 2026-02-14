3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を3月5日から18日まで日本国内で独占ライブ配信する米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は13日、大会を盛り上げるメンバーとして、選手目線で現場の熱狂を伝えるフィールドレポーターに阪神などで活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男氏（44）、野球ファン代表として応援リーダーにお笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一（42）、世界的トップアスリートとして選手を鼓舞するアスリートサポーターに女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が就任すると発表した。

大会期間中の日本戦において最前線から選手に声援を届けるほか、NetflixSNS等のコンテンツ出演を通して大会を盛り上げていく。

3人の就任コメントは以下の通り。

▼糸井嘉男氏

ワールドベースボールクラシックに関わりたいと思っていた中で、引退してからお世話になっているNetflixさんと共に大会を盛り上げられることを楽しみにしています。前回大会の覇者ということで侍ジャパンに注目が集まるとともに、今まで以上にプレッシャーも感じると思います。人生でなかなか感じることのできないそのプレッシャーを楽しむことで、きっとチャンピオンになれると信じています。選手の皆さんには頑張ってもらいたいです。

▼濱家隆一

侍ジャパンのユニフォームを前に仕事をさせてもらえる日が来るなんて

思ってもみなかったです。本当に芸人をやっていて良かったです。僕ができることは全力で応援することだけだと思っているので、何とか少しでも力になれるように頑張りたいと思います。自分自身が楽しんで、ワクワクして、その思いを選手の皆さんに届けていきたいと思います。

▼吉田沙保里さん

まさか私がワールドベースボールクラシックに関われるとは思っていなかったのでとにかく嬉しく思っています。私はこれまで個人競技をやってきて、勝つも負けるも自分次第だったのですが、野球は団体戦、チーム戦になるので一人一人の力が発揮できれば間違いなく優勝できると思っています。私には全力応援することしかできないのですが、選手の皆さんに精一杯のエールを届けたいと思います。