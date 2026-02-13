【ユニクロのグレー】がセンス良い！ 40・50代が狙いたい「サマ見えトップス」

今季のトレンドカラーの一つであるグレー。知的で都会的な印象にしてくれるので、大人の女性は上手に取り入れていきたいところです。とくに【ユニクロ】からは、シンプルで着回しのきくグレーアイテムが豊富に登場。そこで今回は、 FTNでお馴染みのオシャレインフルエンサーのコーディネートを参考に、ユニクロのおすすめグレーアイテムをご紹介します。

色味と素材で大人女性の着こなしを格上げ

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」\7,990（税込・セール価格）

カシミア100%の上質さが魅力のセーター。落ち着いたグレーカラーで、ラフに着こなしても上品に仕上がりそうです。よりきれいめな着こなしを楽しむなら、白シャツレイヤードでクリーンな印象をプラスするのもおすすめ。デザインはシンプルなので、@cestmignon_mauさんのようにアクセサリーを添えてこなれ度UPを狙ってみて。

ブラックよりも優しい大人のモードシャツ

【ユニクロ】「ツイルワークオーバーサイズシャツ」\1,990（税込・セール価格）

ダークグレーのシャツは、首元に抜けを作り軽さを出しやすいゆるっとしたシルエットがポイント。さりげないチェック柄がコーデのポイントになって、のっぺり見えを回避できそう。ボトムスや小物でブラックを取り入れ、色数を増やさずに奥行きを出すとよりおしゃれな雰囲気に。

