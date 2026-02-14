»³ÅÄÎÃ²ð¡¡»öÌ³½ê½é¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÈ¯É½¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¡×¡Ä£¶¡Á£··îµþ¥»¥é£Ä¡õÅìµþ£Ä¤Ç£´¸ø±é£²£°Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ø
¡¡£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶¡Á£··î¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡á£¶·î£²£·¡¢£²£¸Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡á£··î£²£µ¡¢£²£¶Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥í¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤Ç¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â½é¤á¤Æ¡£Á´£´¸ø±é¤Ç·×£²£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¼èºà²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¡Ê¥½¥íÌ¾µÁ¡Ë£Ò£ù£ï£ó£õ£ë£å¡¡£Ù£á£í£á£ä£á¤È¤·¤Æ½é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÊó¹ð¡££¶£°Ç¯°Ê¾å¤Î»öÌ³½ê¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢½é¤Î²÷µó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡ª¡©¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ê¤¨¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¡£¥É¡¼¥à¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤ËÆþ½ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡¢£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¤È¤·¤Æ£°£·Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡Ê¥°¥ë¡¼¥×Ê¿¶Ñ£±£µ¡¦£·ºÐ¡Ë¤Ç½éÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ°Ê¹ß¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡£¡Öº£¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤Ï¹âÌÚ¡ÊÍºÌé¡Ë¤ÈÎ¢¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡ØÂç¾æÉ×¡¢²¶¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥½¥í¥É¡¼¥à¤Î¶ÛÄ¥¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÌ¤ÃÎ¤Î·Ê¿§¤Ë½Å°µ¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¸¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Ìó£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï»öÌ³½ê½é¤Î¥½¥í¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö£Ò£ù£ï£ó£õ£ë£å¡¡£Ù£á£í£á£ä£á¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£¶¡¡£Á£ò£å¡¡£Ù£ï£õ¡¡£Ò£å£ä¡¥£Ù¡©¡×¤Ç¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤Ï¡Ö³¸¤ò³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¡Ê·Å¡Ë¤¬¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¥É¡¼¥à¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Íê¤à¡ª¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¡¢¡Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤â¥½¥í¤â¡Ë¤É¤Ã¤Á¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉÔÊÑ¤Î°¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ËèÄ«£³¡Á£µ¥¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎÎÏºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡ØÁ´°÷²¶¤ò¸«¤í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÁ´»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡¡»¡Ä¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢£²£î£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Á£ò£å¡¡£Ù£ï£õ¡¡£Ò£å£ä¡¥£Ù¡©¡×¡Ê¥¢¡¼¥æ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¡©¡¢È¯ÇäÆü¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¡É¤È¤Ê¤ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¡Ö±þ±ç¤È¤¤¤¦·Á¤ÎÄº¤Êª¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¡£ËÍ¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£