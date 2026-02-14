山田涼介、“不老”のイメージ維持のため努力 輝きの秘けつは「自分に嘘をつかない」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、6月27日・28日に京セラドーム大阪、7月25日、26日に東京ドームで『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催することがわかった。事務所の歴史の中でもソロでのドームツアーは初めての試みとなり、全公演で計20万人を動員する。自身2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アーユーレディ？／発売日は後日発表）の発売も決定した。
【アップ写真】輝く美肌！まさに“不老”の山田涼介
「全員、失神させる」と並々ならぬ意気込みで臨んだ以前のアリーナツアー。「誰も失神しなかったです（笑）」と苦笑しつつも、今回に向け「山田涼介のファンで良かったと思ってもらえるようなツアーにしたい。人生の特別な時間にみなさんを連れていけたらいいかな。結果、失神すればいいです。冗談ですよ（笑）」とはにかむ。
1年でのドーム実現には「これは本当に僕の力だけではないので、応援してくれてるRed.Y（ファンの愛称）のみんなも、支えてくださっているスタッフのみなさんの力でもある。できるときにやった方がいいと思うのでこういう形を組んでくださったスタッフさんやRed.Yのみなさんに感謝しながら立てることのありがたみを噛み締めたい」としみじみと話した。
昨年のソロアリーナツアー発表に続く2年連続でのバレンタインの報告に「ロマンチックでしょ」と得意げ。「夢を与えるお仕事だと思ってこの仕事をしているのでファンのみなさんにいつも応援をいただくだけでなく世間でいうイベントにはお返しができたらいいなと活動しているんですが。だからといって毎年なにかがあると思わないで（笑）でも今年はすてきなバレンタインになったらいいな」ときらめく笑顔を見せた。
ドームツアーに向けランニングにも励んでいるそうで「毎日走っています。それだけじゃないんですけど33歳になる年なのである程度体には気をつけなきゃ。ファンのみなさんのなかで山田涼介って年をとらないんじゃないかというイメージがどこかでついているのかなと思うんですけどそのイメージをできるだけ可能な限り保っていきたい。まずはドームへの体力作りという面でランニングをしています」と努力を欠かさない。
さらに輝きは増す山田だが「光り輝いているとは一度も思った瞬間はないけど（笑）」と謙そんしつつ「ライブでは世界中で1番イケてる人間だと思いながらステージに立っている。僕はやりたくないことはやりたくないというし、嫌なことは嫌という。すごく素直な人間なので、内面的には自分に嘘をつかないことは大事なこと。外見的なことというとすごく頑張ってます（笑）」とちゃめっ気たっぷりに付け足していた。
