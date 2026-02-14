山田涼介、ソロドームツアーに伊野尾慧がエール「かましてきてくれ」 メンバー来場にも期待
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、6月27日・28日に京セラドーム大阪、7月25日、26日に東京ドームで『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催することがわかった。事務所の歴史の中でもソロでのドームツアーは初めての試みとなり、全公演で計20万人を動員する。自身2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アーユーレディ？／発売日は後日発表）の発売も決定した。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
年末にはHey! Say! JUMPでドームにも立っていたことから「ドキドキしていました。もちろんJUMPのライブに集中してはいましたが、ふとしたときに“来年はここに一人でいるんだ”と思うと緊張感がありました」という山田。
メンバーに伝えたか聞かれると「もちろん」とうなずき「驚いていました。『すげぇな』って。伊野尾（慧）が『なかなか、ドームに一人で立てる人間はいないからかましてきてくれ』と言われたのでちゃんとかましてたいな」と奮起。
昨年のソロアリーナツアーでは、5月9日誕生日に開催された仙台公演でメンバーがサプライズで登場。（八乙女光はスケジュールの都合で欠席）今回の来場も期待がかかるが「でも、前回もサプライズだったから僕はわからないです。でも観に来てはくれると思います。仲間としてみてほしい気持ちもありつつ、ちょっと恥ずかしい気持ちもどこかでありつつ…」と素直な気持ちを明かした。
来たるドームツアーに向け「自分が表現する世界はステージ上には変わらないからどう受け取ってもらってもかまわないのですが、後悔させないように。山田涼介っていいな、Hey! Say! JUMPってどんなグループなんだろうと、興味を持ってもらえるステージにしたい」と意気込んでいた。
