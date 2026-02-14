ÃæÅç·ò¿Í¡¢NY¤Ç¡ØCOACH¡ÙFall 2026 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤È´ÑÍ÷¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCOACH¡Ù¤¬11Æü¤«¤é16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Þ¤ÇÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë4Âç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖNew York Fashion Week¡×¤Ë»²²Ã¡£12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÖFall 2026 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡ÖCOACH¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë´öÅÄ¤ê¤é¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¹¤®¤ë¡Ä¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í
¡¡´öÅÄ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥»¥ì¥Ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¾ì¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤ÉÃæÅç¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£ÃæÅç·ò¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½º£Æü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤â COACH(¥í¥´)¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¤·¤¿ T¥·¥ã¥Ä¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½NYFW¡Ê¡ÖNew York Fashion Week¡×¡Ë¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä COACH ¤Î¥·¥ç¡¼¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
COACH ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¡¢COACH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²¦Æ»¤Ë¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¡£¶¶¤¬¸«¤¨¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£²ó NY ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ËèÇ¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÏÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡¢¤Ê¤É¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÃ¯¤«¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¿©»ö¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤Ê¡¼¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ç¥³¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£(¾Ð)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¹¤®¤ë¡Ä¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í
¡¡´öÅÄ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥»¥ì¥Ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¾ì¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¡£
¢£ÃæÅç·ò¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½º£Æü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ð¥®¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤â COACH(¥í¥´)¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¤·¤¿ T¥·¥ã¥Ä¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½NYFW¡Ê¡ÖNew York Fashion Week¡×¡Ë¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä COACH ¤Î¥·¥ç¡¼¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
COACH ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¡¢COACH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²¦Æ»¤Ë¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¡£¶¶¤¬¸«¤¨¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£²ó NY ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ËèÇ¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÏÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡¢¤Ê¤É¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÃ¯¤«¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¿©»ö¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤Ê¡¼¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ç¥³¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£(¾Ð)