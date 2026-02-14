山田涼介、“アーティスト憧れの場所”ドーム公演開催の裏にファンへの想い「一瞬一瞬をより多くのお客様と味わいたい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、6月27日・28日に京セラドーム大阪、7月25日、26日に東京ドームで『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催することがわかった。自身2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アーユーレディ？／発売日は後日発表）の発売も決定した。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
事務所の歴史の中でもソロでのドームツアーは初めての試みとなるが「初みたいです…ありがたいです」とはにかむ。「緊張もありますが誇りを持って山田涼介の世界を届けたい」と背筋を正した。
ドームという場所は「あそこでしか見れない景色がある。ステージに立つたびに、ファンのみなさんが泣いてたり笑ってたりペンライトがきれいだったり。ドームに立ってからしか見えない景色があるので楽しみです」と期待を寄せ、山田のメンバーカラーでもあるファンネーム「Red.Y」の由来となった赤一色に染まる会場は「気持ち良いでしょうね」と想像した。
そんなドームの景色をみることは「この仕事をやっていて良かったなと思う瞬間のひとつ」だという山田。アーティストの憧れの場所“ドーム”について「ライブは生き物なのでファンの皆さんの一喜一憂その瞬間でしか味わえないものがある」とした上で「アリーナは1万から1万5000人規模。きょう山田がこんな失敗してたよとか涙を流してたよ、みたいなレポを見たときに、きょう入りたかったなと思うわけじゃないですか。それが母数が増えることで、その瞬間をたくさんの人と一喜一憂できるんです」と力説する。
「ライブはなまものなので僕自身もなにが起きるかわからないんです。照明がつかないとかアクシデントや面白い瞬間、人生のなかで味わえないその瞬間をより多くのお客様と味わいたい。結果的にドームは大きい会場なのでそこにつながるのかな。一瞬一瞬をより多くのファンのみなさんと過ごしたい」とファンに思いを馳せていた。
