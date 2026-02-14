山田涼介、事務所初のソロドームツアー開催＆2ndアルバム発売へ「全員、俺を見ろ」 グループとの両立も明言
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、6月27日・28日に京セラドーム大阪、7月25日、26日に東京ドームで『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催することを発表した。事務所の歴史の中でもソロでのドームツアーは初めての試みとなり、全公演で計20万人を動員する。これに先駆けて、自身2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アーユーレディ？／発売日は後日発表）の発売も決定した。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
昨年ソロアリーナツアーをバレンタインデーに発表した山田から“Red.Y”（山田のファンネーム）へ今年も、プレゼントが届いた。
そのアリーナツアー中にも「いつかドームに」とスタッフと話していたものの「まさか本当に決まるとは」と自身も驚きを隠せない。「来てくださるお客さまが僕のことだけを見に来てくださるので、まだ一人でドームに立ったことがないので気持ちはわからないんですけど、“全員、俺を見ろ”というつもりで頑張りたい」と意気込んでいる。
一方で「去年、アリーナツアーを回らせていただいてファンのみなさまにすごく支えていただいた。ドームに立つこと自体大変なこと。まさか自分がという思いもありつつ、自分がというよりファンのみなさんか叶えてくれた夢なので、ドームツアーでファンのみなさまに恩返しできたら」と真摯な姿勢をのぞかせた。
毎年、Hey! Say! JUMPとしてドームツアーを開催しているが「毎回セットもセットリストも違うので、ツアーの初日では高木（雄也※高＝はしごだか）と裏で震えています。メンバーみんな緊張していますよ。でも、その緊張感って忘れちゃいけない。今回はどのくらい緊張するか計り知れない」とプレッシャーも。緊張を解す秘けつは「深呼吸です。前回のソロツアーもそうだったんですが“俺は山田涼介”と言い聞かせています」とチャーミングに笑った。
今回のアルバムは「やりたいことをすべて詰め込んだオールジャンルのアルバムになります」と自信。すでにセットリストや構成なども「もうなんとなくできている」とし、「あとは僕が動きや振りを覚える段階のところに来ている。ドームが決まった段階で、スタッフさんにこういうことがやりたい」と共有しています」とスピード感のある動きをみせており、詳細は「プレゼントなので蓋を開けるまでお楽しみ」とほほ笑んだ。
1stアルバム『RED』のリリースから約1年。昨年のソロアリーナツアーでは全国6都市20公演で約20万人を動員、1月14日にはCDシングル「Blue Noise」発売などソロでの活躍も目覚ましい山田。「グループとソロで活動しているときの顔は、全然違う表情になると思うのでどっちの山田涼介も楽しんで。僕はこの先もずっと、どっちも続けていくので安心してください」と両立も誓っていた。
