侍ジャパン強化試合、民放が中継 2日のオリックス戦はTBS、3日の阪神戦はテレ朝
テレビ朝日とTBSは14日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）直前の侍ジャパンの最終強化試合を独占生中継すると発表した。3月2日のオリックス戦はTBS、同3日の阪神戦はテレ朝が放送する。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
最終強化試合は、MLB組が合流し、フルメンバーが初お披露目されることが見込まれている。WBC本戦に向けたシミュレーションともいえる2連戦。大谷翔平のプレーが注目されるほか、2日のオリックス戦は山本由伸にとって古巣への凱旋試合となり、かつての本拠地・京セラドーム大阪のマウンドに立つ姿が見られるのかも期待が高まる。
2連戦では、WBCルールに基づき、日本のプロ野球では採用されていないピッチコム（投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器）や、ピッチクロック（投手が打者に投球するまでに使える時間を制限する仕組み）が導入される。
WBCは3月5日に開幕する。プールC（東京プール）で戦う侍ジャパンは、同6日の台湾戦で初戦を迎える。23年の前回大会は、大谷らの活躍で7戦全勝。3大会ぶり3度目の優勝を果たした。
今大会では井端弘和監督が指揮を執る。2月下旬には、大谷や山本をはじめ、菊池雄星ら、過去最多9人のメジャーリーガー（MLB組）も合流予定となっている。
■放送概要
【日本対オリックス】
3月2日（月）後6：45〜10：00（試合終了まで延長）／TBS系列で生中継
解説：佐々木主浩、内川聖一
リポーター：杉谷拳士
実況：南波雅俊（TBSアナウンサー）
【日本対阪神】
3月3日（火）後6：30〜9：54／テレビ朝日系列で生中継 ※一部地域を除く
ゲスト：栗山英樹
解説：古田敦也、松坂大輔、和田毅
実況：清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）
リポーター：大西洋平（テレビ朝日アナウンサー）、北條瑛祐（ABCテレビアナウンサー）
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
最終強化試合は、MLB組が合流し、フルメンバーが初お披露目されることが見込まれている。WBC本戦に向けたシミュレーションともいえる2連戦。大谷翔平のプレーが注目されるほか、2日のオリックス戦は山本由伸にとって古巣への凱旋試合となり、かつての本拠地・京セラドーム大阪のマウンドに立つ姿が見られるのかも期待が高まる。
WBCは3月5日に開幕する。プールC（東京プール）で戦う侍ジャパンは、同6日の台湾戦で初戦を迎える。23年の前回大会は、大谷らの活躍で7戦全勝。3大会ぶり3度目の優勝を果たした。
今大会では井端弘和監督が指揮を執る。2月下旬には、大谷や山本をはじめ、菊池雄星ら、過去最多9人のメジャーリーガー（MLB組）も合流予定となっている。
■放送概要
【日本対オリックス】
3月2日（月）後6：45〜10：00（試合終了まで延長）／TBS系列で生中継
解説：佐々木主浩、内川聖一
リポーター：杉谷拳士
実況：南波雅俊（TBSアナウンサー）
【日本対阪神】
3月3日（火）後6：30〜9：54／テレビ朝日系列で生中継 ※一部地域を除く
ゲスト：栗山英樹
解説：古田敦也、松坂大輔、和田毅
実況：清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）
リポーター：大西洋平（テレビ朝日アナウンサー）、北條瑛祐（ABCテレビアナウンサー）