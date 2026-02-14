¡Ú »³ÅÄÎÃ²ð ¡Û¡ÖÁ´°÷¥ª¥ì¤ò¸«¤í¡ª¡×½é¥½¥í¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAre You Red.Y?¡×³«ºÅÈ¯É½¡ÚRyosuke Yamada ¡Û
Hay! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¡¢½é¥½¥í¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤È2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«¸ý°ìÈÖ¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏàRyosuke Yamada¤È¤·¤Æ½é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤«¤éà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤È½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤ÇàËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤ÈËË¤ò¤æ¤ë¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æà¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JUMP¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ïà¤³¤³¡¢¼¡¤Ï°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ä¤ó¤À¡ª¤È¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¥½¥í¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¡ÖËÍ¤Î»ö¤À¤±¡×¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹áà¤Þ¤À°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¡ÖÁ´°÷¥ª¥ì¤ò¸«¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æà30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤À¤³¦¤äÉ½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ê¡×¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ðá¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ïà¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È°ËÌîÈø(·Å)¤Ë¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íê¤à¡ª¤«¤Þ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Hay! Say! JUMP¤È¤·¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤µ¤ó¡£àËè²ó¥»¥Ã¥È¤â¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Ï¹âÌÚ(ÍºÌé)¤È2¿Í¤ÇÎ¢¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Äà¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤á¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤Èà¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¹¡ªá¤ÈÂ¨Åú¡£à¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹ËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤âÁ°²ó¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¥ª¥ì¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÈëºö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
ÂçÁ¥,
°ÖÎîº×,
¾åÅÄ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°