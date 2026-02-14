Netflix『WBC』最強応援団に糸井嘉男・濱家隆一・吉田沙保里【コメント全文】
動画配信サービス・Netflixでは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信を行う。今回、新たに大会を盛り上げていくメンバーとして、ワールドベースボールクラシック出場経験から選手の目線で現場の熱狂を伝えるフィールドレポーターに糸井嘉男、野球ファン代表として熱狂や声援を力に変える応援リーダーに濱家隆一（かまいたち）、そして、国際大会や勝負の厳しさを知る世界的トップアスリートとして、出場する全選手を鼓舞するアスリートサポーターに吉田沙保里が決定した。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
3人は、大会期間中の日本戦において最前線から選手に声援を届けるほか、NetflixのSNSなどのコンテンツ出演を通して大会を盛り上げていく。
■フィールドレポーター 糸井嘉男
ワールドベースボールクラシックに関わりたいと思っていた中で、引退してからお世話になっているNetflixさんと共に大会を盛り上げられることを楽しみにしています。前回大会の覇者ということで侍ジャパンに注目が集まるとともに、今まで以上にプレッシャーも感じると思います。人生でなかなか感じることのできないそのプレッシャーを楽しむことで、きっとチャンピオンになれると信じています。選手の皆さんには頑張ってもらいたいです。
■応援リーダー 濱家隆一（かまいたち）
侍ジャパンのユニフォームを前に仕事をさせてもらえる日が来るなんて思ってもみなかったです。本当に芸人をやっていて良かったです。僕ができることは全力で応援することだけだと思っているので、何とか少しでも力になれるように頑張りたいと思います。自分自身が楽しんで、ワクワクして、その思いを選手の皆さんに届けていきたいと思います。
■アスリートサポーター 吉田沙保里
まさか私がワールドベースボールクラシックに関われるとは思っていなかったのでとにかく嬉しく思っています。私はこれまで個人競技をやってきて、勝つも負けるも自分次第だったのですが、 野球は団体戦、チーム戦になるので一人一人の力が発揮できれば間違いなく優勝できると思っています。私には全力応援することしかできないのですが、選手の皆さんに精一杯のエールを届けたいと思います。
3人は、大会期間中の日本戦において最前線から選手に声援を届けるほか、NetflixのSNSなどのコンテンツ出演を通して大会を盛り上げていく。
■フィールドレポーター 糸井嘉男
ワールドベースボールクラシックに関わりたいと思っていた中で、引退してからお世話になっているNetflixさんと共に大会を盛り上げられることを楽しみにしています。前回大会の覇者ということで侍ジャパンに注目が集まるとともに、今まで以上にプレッシャーも感じると思います。人生でなかなか感じることのできないそのプレッシャーを楽しむことで、きっとチャンピオンになれると信じています。選手の皆さんには頑張ってもらいたいです。
■応援リーダー 濱家隆一（かまいたち）
侍ジャパンのユニフォームを前に仕事をさせてもらえる日が来るなんて思ってもみなかったです。本当に芸人をやっていて良かったです。僕ができることは全力で応援することだけだと思っているので、何とか少しでも力になれるように頑張りたいと思います。自分自身が楽しんで、ワクワクして、その思いを選手の皆さんに届けていきたいと思います。
■アスリートサポーター 吉田沙保里
まさか私がワールドベースボールクラシックに関われるとは思っていなかったのでとにかく嬉しく思っています。私はこれまで個人競技をやってきて、勝つも負けるも自分次第だったのですが、 野球は団体戦、チーム戦になるので一人一人の力が発揮できれば間違いなく優勝できると思っています。私には全力応援することしかできないのですが、選手の皆さんに精一杯のエールを届けたいと思います。