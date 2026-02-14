◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティング(FS)に、日本の三浦佳生選手が第1グループ3番滑走で登場しました。

ショートプログラムは4回転のミスもあり、76.77点で22位発進。巻き返したいフリーの演技冒頭、三浦選手の演技構成の中で最も難度の高い4回転ループを見事に決めます。

続く4回転サルコウは高さが出るも転倒。それでも失敗を引きずりません。4回転＋3回転の高難度コンボを着氷させると、演技中盤のステップシークエンスでは全身をダイナミックに使って曲を表現します。

4つ目の4回転ジャンプもなんとか押さえ、トリプルアクセルからの3連続ジャンプでは高い出来栄え点で16.67の高得点をたたき出します。その後も要素をすべて成功させると、最後の足換えスピンでは最高のレベル4を獲得し、演技を締めくくりました。

初のオリンピックを終えた三浦選手。フリーは4回転を4本中3本決めるなど、力強くガッツポーズ。三浦選手のFSの得点は170.11でこの時点での暫定1位となりました。