ライブBPで登板したドジャース・山本由伸（カメラ・安藤　宏太）

写真拡大

　ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。

　この日がドジャースのバッテリー組のキャンプ初日。ドジャースをのぞくメジャー２９球団のバッテリー組はすでに始動しており、最も遅いキャンプインとなった。

　３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でエースとして期待される山本は、キャンプ初日からライブＢＰで登板した。米国代表のスミス、韓国代表の金慧成を相手に２０球を投げ、右前安打、見逃し三振、空振り三振、四球、右前安打で２安打２三振。ＷＢＣで対戦する可能性のある２人の打者から三振を奪い、笑顔も見せた。

　ライブＢＰの様子は大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２４）も見学。大谷も「素晴らしかったと思いますね。まだまだ球速とかは上げていく段階だと思いますけど、コマンドも素晴らしかった。ウィル（スミス）の反応を見た感じ、球も来ている感じはしていると思うので、素晴らしかったと思います」と絶賛していた。

　

　◆ドジャース、侍ジャパンの今後の日程（日本時間）

　☆ドジャース

　▽１４日　バッテリー組キャンプイン

　▽１８日　野手組キャンプイン

　▽２２日　オープン戦初戦

　☆侍ジャパン

　▽２７、２８日　強化試合・中日戦（バンテリンドーム）

　▽３月２日　強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

　▽３日　強化試合・阪神戦（京セラドーム）

　▽６日　１次ラウンド（Ｒ）台湾戦（東京ドーム）

　▽７日　１次Ｒ韓国戦（東京ドーム）

　▽８日　１次Ｒオーストラリア戦（東京ドーム）

　▽１０日　１次Ｒチェコ戦（東京ドーム）

　▽１５〜１８日　準々決勝、準決勝、決勝（米マイアミ）

　☆ドジャース

　▽２８日　開幕戦・ダイヤモンドバックス戦（ロサンゼルス）