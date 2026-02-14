ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。

この日がドジャースのバッテリー組のキャンプ初日。ドジャースをのぞくメジャー２９球団のバッテリー組はすでに始動しており、最も遅いキャンプインとなった。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でエースとして期待される山本は、キャンプ初日からライブＢＰで登板した。米国代表のスミス、韓国代表の金慧成を相手に２０球を投げ、右前安打、見逃し三振、空振り三振、四球、右前安打で２安打２三振。ＷＢＣで対戦する可能性のある２人の打者から三振を奪い、笑顔も見せた。

ライブＢＰの様子は大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２４）も見学。大谷も「素晴らしかったと思いますね。まだまだ球速とかは上げていく段階だと思いますけど、コマンドも素晴らしかった。ウィル（スミス）の反応を見た感じ、球も来ている感じはしていると思うので、素晴らしかったと思います」と絶賛していた。

◆ドジャース、侍ジャパンの今後の日程（日本時間）

☆ドジャース

▽１４日 バッテリー組キャンプイン

▽１８日 野手組キャンプイン

▽２２日 オープン戦初戦

☆侍ジャパン

▽２７、２８日 強化試合・中日戦（バンテリンドーム）

▽３月２日 強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

▽３日 強化試合・阪神戦（京セラドーム）

▽６日 １次ラウンド（Ｒ）台湾戦（東京ドーム）

▽７日 １次Ｒ韓国戦（東京ドーム）

▽８日 １次Ｒオーストラリア戦（東京ドーム）

▽１０日 １次Ｒチェコ戦（東京ドーム）

▽１５〜１８日 準々決勝、準決勝、決勝（米マイアミ）

☆ドジャース

▽２８日 開幕戦・ダイヤモンドバックス戦（ロサンゼルス）