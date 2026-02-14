「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、五輪初出場の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝は、フリーで１７０・１１。ショートプログラム（ＳＰ）の７６・７７点と合わせ、トータル２４６・８８となった。

冒頭、高難度の４回転ループを成功したが、続く４回転サルコーで転倒。それでも立て直し、続く４回転トーループ＋３回転トーループを成功させるなど、意地を示した。粘り強く滑り切り、最後はガッツポーズで締めくくった。得点には「もうちょっと出てもよかったんじゃないのかなとは正直。大きなミスはないし、ベースの点数は稼げているのになんで四大陸超えられなかったんだろうというのは１個ある。ひどい演技をした時のＰＣＳなので、ちょっとひどいなって。正直。僕の意見として、あくまでもですけど。第１グループだからっていうのもあるかもしれないけど、にしてもちょっとひどいなとは思いましたね」と首を傾げた。

ＳＰはミスが目立ち、７６・７７点で２２位と大きく出遅れた。ホロ苦い五輪デビューに、キスアンドクライでは呆然とした表情で得点を見つめショックを隠せず。「あっという間に終わってしまった。すごく残念」と落胆。フリーでの浮上を目指した。

夢見ていた五輪の舞台を前に「想定外の事故」と言うトラブルに見舞われた。８日の公式練習でジャンプを着氷した際に右の靴が壊れた。９日の練習ではテープで応急処置をして臨み「今できる最大の対処を目いっぱい試した」。だが、練習ではジャンプで苦戦する姿が目立ち「靴が耐えようと思っても『ぐねっ』と力が抜ける」と着氷が乱れていた。

不安は的中し、ＳＰでまさかの２２位。それでも「靴は問題ない。練習も跳べていたし。ただ実力が足りなかっただけ」と言い訳はせず。「まずは気持ちを切り替えて勝負事は諦めずやりたい」と、必死に前を向いていた。

◆三浦佳生（みうら・かお）２００５年６月８日、東京都出身。４歳から競技を始めた。２１年全日本ジュニア選手権で初優勝。シニア本格デビューとなった２２〜２３年シーズンは、ＧＰシリーズで２戦連続２位に入った。四大陸選手権ではネーサン・チェン（米国）の最年少優勝記録を１カ月更新する１７歳８カ月で頂点に立ち、世界ジュニア選手権も制覇。２４年世界選手権は８位に入った。目黒日大高から明大に進学。１６８センチ。