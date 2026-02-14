3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、バッテリー組キャンプ初日を迎えブルペンで27球を投げた。

キャッチボールを終えた大谷は、先にブルペン入りしていた佐々木が投げたマウンドで捕手スミスが構えたミット目掛けカーブ、カット、スプリット、スイーパーまど全球種を交え27球を投げ込んだ。

途中からは、隣に新加入の守護神候補ディアスも参加。デーブ・ロバーツ監督、マーク・プライアー投手コーチ、アンドルー・フリードマン編成本部長らが見守った。

いよいよ98〜00年のヤンキース以来となる、26年ぶりのワールドシリーズ3連覇に向けた26年シーズンが始まった。大谷と山本はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場も控えるシーズン。佐々木も含めて日本勢3投手は、明るい表情で初日のスケジュールに臨んだ。

クラブハウスの並びは入り口からテオスカー、ベッツ、大谷、山本、佐々木の順で、佐々木の隣にディアスが加わった。

大谷と山本にとってはWBC連覇とワールドシリーズ3連覇が懸かる1年。ダブル世界一へ向けた特別なシーズンとなる。