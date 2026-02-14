ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２１１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 49663.52（+211.54 +0.42%）
ナスダック 22693.95（+96.80 +0.42%）
CME日経平均先物 57715（大証終比：+725 +1.26%）
欧州株式13日終値
英FT100 10446.35（+43.91 +0.42%）
独DAX 24914.88（+62.19 +0.25%）
仏CAC40 8311.74（-28.82 -0.35%）
米国債利回り
2年債 3.418（-0.038）
10年債 4.062（-0.036）
30年債 4.701（-0.032）
期待インフレ率 2.295（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（-0.024）
英 国 4.416（-0.036）
カナダ 3.254（-0.028）
豪 州 4.748（-0.059）
日 本 2.216（-0.016）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.14（+0.30 +0.48%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5043.40（+95.00 +1.92%）
ビットコイン（ドル）
68989.75（+3208.32 +4.88%）
（円建・参考値）
1054万0944円（+490199 +4.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
