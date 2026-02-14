NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間03:01）
ダウ平均　　　49663.52（+211.54　+0.42%）
ナスダック　　　22693.95（+96.80　+0.42%）
CME日経平均先物　57715（大証終比：+725　+1.26%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10446.35（+43.91　+0.42%）
独DAX　 24914.88（+62.19　+0.25%）
仏CAC40　 8311.74（-28.82　-0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.418（-0.038）
10年債　 　4.062（-0.036）
30年債　 　4.701（-0.032）
期待インフレ率　 　2.295（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.755（-0.024）
英　国　　4.416（-0.036）
カナダ　　3.254（-0.028）
豪　州　　4.748（-0.059）
日　本　　2.216（-0.016）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.14（+0.30　+0.48%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5043.40（+95.00　+1.92%）

ビットコイン（ドル）
68989.75（+3208.32　+4.88%）
（円建・参考値）
1054万0944円（+490199　+4.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ