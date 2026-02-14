ミラノ・コルティナ五輪、現地12日に行われたスノーボード女子ハーフパイプで銅メダルに輝いた小野光希選手が、試合後に家族とビデオ電話を行ったことを明かしました。

今回、小野選手はテレビ電話がつながると、画面の向こうにいる母親に対して、一言目に「ケガしてない？」と意外な問いかけを行ったことを打ち明けました。

というのも実は、小野選手が前回の北京五輪に出場した際、母親が交通事故に遭い入院していたそう。小野選手がそのことを知ったのは競技後で「今回は『体大丈夫？無事？』みたいな感じで、ちょっと冗談っぽく聞きました。みんな無事でした」と笑顔で話しました。

その後、家族からは「『よかったねー。おめでとう』と声をかけてもらえて」と説明。「すごくよかったです」と率直な喜びも語りました。

また小野選手は、平野歩夢選手をはじめとする男子ハーフパイプの予選を配信で見守ったことも話題にあげ、「日本人4選手の活躍に刺激をもらった。個人的には山田琉聖選手の高さには衝撃を受けた」と話し「決勝、ちゃんと攻めたい気持ちが固まった」と自身の決勝に向けていい影響受けていたことも明かしました。