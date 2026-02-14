２年連続でワールドシリーズを制覇しているドジャースが１３日（日本時間１４日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。すでにドジャースをのぞく２９球団は前日１２日（同１３日）までにバッテリー組はキャンプインしており、最遅キャンプ初日となった。

４年連続ＭＶＰを狙う大谷翔平投手（３１）は、キャンプ初日からブルペン入りし変化球を交えながら２７球を投げた。２日（同３日）からはキャンプを行う球団施設で自主トレを行い、開幕からの二刀流完全復活へむけて調整している。大谷も「いい強度で投げられているので順調だと思います」とうなずいた。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投手では登板せず、打者に専念する見込み。ロバーツ監督はＷＢＣ前のオープン戦でも登板しない方向を示している。２月下旬に帰国して侍ジャパンに合流する予定で、急ピッチで状態を上げていく必要があるが、どのような調整を進めていくかにも注目だ。

昨季のワールドシリーズＭＶＰでＷＢＣにも出場する山本由伸投手（２７）、先発に再転向してローテ入りを目指す米２年目の佐々木朗希投手（２４）もこの日始動。山本、朗希の２人も数日前から同施設で自主トレを行っている。

◆ドジャース、侍ジャパンの今後の日程（日本時間）

☆ドジャース

▽１４日 バッテリー組キャンプイン

▽１８日 野手組キャンプイン

▽２２日 オープン戦初戦

☆侍ジャパン

▽２７、２８日 強化試合・中日戦（バンテリンドーム）

▽３月２日 強化試合・オリックス戦（京セラドーム）

▽３日 強化試合・阪神戦（京セラドーム）

▽６日 １次ラウンド（Ｒ）台湾戦（東京ドーム）

▽７日 １次Ｒ韓国戦（東京ドーム）

▽８日 １次Ｒオーストラリア戦（東京ドーム）

▽１０日 １次Ｒチェコ戦（東京ドーム）

▽１５〜１８日 準々決勝、準決勝、決勝（米マイアミ）

☆ドジャース

▽２８日 開幕戦・ダイヤモンドバックス戦（ロサンゼルス）