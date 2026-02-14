ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインし、初日からいきなりブルペンで投球練習を行った。

メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム事情もあって中継ぎでメジャーに復帰すると、ポストシーズンでは抑えを託されるなど、大車輪の活躍を見せて、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では先発の一角として３大会ぶりの優勝に貢献したが、今大会は「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団の判断ではある。そこはもう今はシーズンに向けて集中しています」と欠場。今季は再び先発に復帰する見込みとあって「シーズン最後いい形で終われましたけど、個人での課題が多かったので、そこをしっかり振り返って、オフシーズン、今シーズンに向けていい準備ができているかなと思います。自分の立場も確約されてるわけじゃないので、そこはしっかりキャンプを通していい結果を残してローテーションに入れるように頑張りたいと思います」と決意を口にしていた。