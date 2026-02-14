ミラノ・コルティナ五輪で、戦争犠牲者の追悼ヘルメットをめぐり失格となったウクライナの選手について、スポーツ仲裁裁判所は13日、選手の異議申し立てを棄却しました。

スケルトン男子ウクライナ代表のヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットの着用をめぐって12日に失格となり、スポーツ仲裁裁判所に異議を申し立てていました。

ヘラスケビッチ選手は失格の取り消しと、最終決定が出るまでの暫定措置として、仲裁裁判所の監督下で、13日の競技への出場を求めていました。

スポーツ仲裁裁判所は選手から話を聞くなど審理を行っていましたが、13日の競技を前に、この異議申し立てを棄却したと発表しました。

仲裁裁判所は、「選手が追悼の思いを示し、ウクライナへの関心を高めようとしたことには全面的に賛同する」とした一方で、「競技中の意見表明の権利は制限されている」「ガイドラインの制限は、合理的かつ適切だ」との見解を表明し、失格の処分は妥当だとする判断を示しました。

ヘラスケビッチ選手はロイター通信の取材に対し、「失望させられた。今後の対応を検討する」とコメントしています。