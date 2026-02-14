（NY時間12:58）（日本時間02:58）

メイプルベア＜CART＞ 35.76（+2.52 +7.57%）



食品デリバリーのインスタカートを運営するメイプルベア＜CART＞が上昇。前日引け後に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益は予想を下回ったものの、売上高や取扱総額（ＧＴＶ）が予想を上回った。受注件数も予想を上回っている。ガイダンスも公表し、予想を上回る第１四半期の見通しを示した。



同社は声明で「第１四半期は上場来で最も強いＧＴＶの伸びを見込み、長期的に持続可能で収益性の高い成長を目指す」と述べた。また、ロジャースＣＥＯは「２６年に向けて加速する局面だ」と語っている。



同社は、新規ユーザーの獲得強化を進めている。同ＣＥＯによると、昨年の新規顧客維持率は２３年初め以来で最も高く、注文頻度および１人当たり支出も増加している。



また、食料品小売業者向けのエンタープライズ事業でも成果を上げており、昨年にはホワイトラベル型ｅコマースサイトを純増ベースで７０件立ち上げた。想を上回った。



（１０－１２月・第４四半期）

・１株利益：0.30ドル（予想：0.54ドル）

・売上高：9.92億ドル 12％増（予想：9.72億ドル）

取引：6.98億ドル（予想：6.82億ドル）

広告・その他：2.94億ドル（予想：2.89億ドル）

・取扱総額（GTV）：98.5億ドル 14％増（予想：95.1億ドル）

・受注件数：8950万件（予想：8704万件）

・EBITDA（調整後）：3.03億ドル（予想：2.93億ドル）

・EBITDA（調整後）マージン：31％（予想：30％）

・粗利益率：72％（予想：74.5％）



（１－３月・第１四半期予想）

・EBITDA（調整後）：2.80～2.90億ドル（予想：2.79億ドル）

・取扱総額（GTV）：101.3～102.8億ドル（予想：99.7億ドル）



【企業概要】

消費者が認知し信頼する店舗からのオンデマンド配達を可能にするオンライン食料品ショッピングサービスを提供する。顧客は、独自のアプリやウェブサイトを通じてお気に入りの小売業者から、及び小売業者が所有・運営するオンラインストアを通じて買い物することが可能。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

