国際騎手招待競走の「第７回インターナショナルジョッキーズチャレンジ」が２月１３日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われた。世界各国から男女７人ずつ計１４人の騎手が出場し、ＪＲＡから参戦した戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝は４戦（全て１４頭立て）で４着、８着、４着、５着で合計１０ポイント。総合７位だった。

第１戦（ダート１６００メートル）で騎乗したミンミスラハは序盤は最後方から進め、外から追い込んでゴール前で４着に浮上した。第２戦（ダート１４００メートル）のメサミーヤはスタートで遅れたロスが響いて８着。第３戦（芝１２００メートル）ではインヒムルに騎乗し、２番手から進めて最後まで粘りを発揮して４着。第４戦（芝２１００メートル）はコーズウェイとコンビを組み、中団から進めたが直線で追い込むことはできず５着だった。

騎乗を終えた戸崎騎手は「１つ目がチャンスがあるということでしたが、ついて行けず結果を出せませんでした。その後は安定して着に来ましたが、勝つことができず残念です。芝はすごく走りやすくて、ダートは少し粘り気のある感じでしたが、レースは楽しめました。きょう初めて（一緒に）乗ったジョッキーもいるなかで、流れも分かって気楽になると思います。（あしたは）有力馬に乗せていただくので、緊張感は持っています」と気を引き締めた。１４日はサウジダービー・Ｇ３でサトノボヤージュ、リヤドダートスプリント・Ｇ２でシンフォーエバーに騎乗する。

また、現地の衣装、トーブに身を包んで報道陣の前に姿を見せ、「いいですけど、慣れませんね」と笑顔を見せていた。

第３戦、第４戦で連勝したミカエル・バロザローナ騎手＝フランス＝が総合３０ポイントで優勝した。同シリーズは４レースを行い、１着には１５ポイント、２着に１０ポイント、３着に７ポイント、４着に４ポイント、５着に２ポイント（６着以下は０ポイント）が与えられ、総合優勝を争う。個人表彰では１位に３万米ドル、２位には２万米ドル、３位には１万米ドル、４位には５０００米ドル、５位以降にはそれぞれ３５００米ドルが贈られる。

これまでＪＲＡから参加した騎手は２０年の武豊騎手は８位タイ、２１年の藤田菜七子騎手は４位、２２年のクリストフ・ルメール騎手は１０位、２３年の川田将雅騎手は２位、２４年の坂井瑠星騎手は６位、２５年の永島まなみ騎手は１１位だった。