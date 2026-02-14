国際騎手招待競走の「第７回インターナショナルジョッキーズチャレンジ」が１３日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われた。世界各国から男女７人ずつ計１４人の騎手が出場し、ミカエル・バルザローナ騎手＝フランス＝が６着、９着、１着、１着で合計３０ポイントを獲得して総合優勝。１位賞金３万米ドルを獲得した。同騎手は昨年のジャパンＣでフランス調教馬のカランダガンでＶ。サウジカップのホームページの今回のシリーズ紹介では「ジャパンカップの英雄ミカエル・バルザローナ」と最初に名前が挙げられていた。

レースでは５Ｒの第３戦（芝１２００メートル）でプラエトリアンに騎乗し、ハナを切って直線で後続を突き放して６馬身差の圧勝。６Ｒの第４戦（芝２１００メートル）ではイヤーオブザドラゴンとコンビを組み、２番手から進めて先頭に立つと、コルテスベイの追い上げを首差でしのいで２連勝。２着のコルテスベイに騎乗していた女性ジョッキーのフリーダ・ヴァレ・スカー騎手＝スウェーデン＝が２７ポイントで総合２位で、バルザローナは優勝争いに直結するゴール前の競り合いを持ち前の勝負強さでしのいだ。

７Ｒも制して３連勝のバルザローナに、ＳＮＳでは「バルザローナ騎手上手いよな」「バルザローナが強すぎる」「やっぱバルザローナさん上手すぎるんよね」「またバルザローナだー」「バルザローナうまっ」「流石」と絶賛の嵐。また、１４日のレッドシーターフハンデでは、日本馬のヴェルミセルとのコンビで挑み「ヴェルミセルもよろしくお願いします！」の応援メッセージも寄せられていた。