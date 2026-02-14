ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 49702.62（+250.64 +0.50%）
ナスダック 22688.58（+91.43 +0.40%）
CME日経平均先物 57550（大証終比：+560 +0.97%）
欧州株式13日終値
英FT100 10446.35（+43.91 +0.42%）
独DAX 24914.88（+62.19 +0.25%）
仏CAC40 8311.74（-28.82 -0.35%）
米国債利回り
2年債 3.406（-0.050）
10年債 4.052（-0.046）
30年債 4.695（-0.038）
期待インフレ率 2.293（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（-0.024）
英 国 4.416（-0.036）
カナダ 3.239（-0.043）
豪 州 4.748（-0.059）
日 本 2.216（-0.016）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.79（-0.05 -0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5039.00（+90.60 +1.83%）
ビットコイン（ドル）
68859.38（+3077.95 +4.68%）
（円建・参考値）
1052万0336円（+470249 +4.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
