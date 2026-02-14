NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　49702.62（+250.64　+0.50%）
ナスダック　　　22688.58（+91.43　+0.40%）
CME日経平均先物　57550（大証終比：+560　+0.97%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10446.35（+43.91　+0.42%）
独DAX　 24914.88（+62.19　+0.25%）
仏CAC40　 8311.74（-28.82　-0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.406（-0.050）
10年債　 　4.052（-0.046）
30年債　 　4.695（-0.038）
期待インフレ率　 　2.293（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.755（-0.024）
英　国　　4.416（-0.036）
カナダ　　3.239（-0.043）
豪　州　　4.748（-0.059）
日　本　　2.216（-0.016）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.79（-0.05　-0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5039.00（+90.60　+1.83%）

ビットコイン（ドル）
68859.38（+3077.95　+4.68%）
（円建・参考値）
1052万0336円（+470249　+4.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ