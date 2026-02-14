（NY時間12:09）（日本時間02:09）

ダッチ・ブロス＜BROS＞ 51.81（+0.99 +1.95%）



コーヒーチェーンのダッチ・ブロス＜BROS＞が上昇。前日引け後に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。既存店売上高もシステム、直営とも力強い伸びを達成している。ただ、通期のガイダンスは予想を下回った。取引件数の増加と顧客に支持される価値提案が寄与し、ブランド力の強さが改めて示された。



（１０－１２月・第４四半期）

・既存店売上高：7.7％

・１株利益（調整後）：0.17ドル（予想：0.09ドル）

・売上高：4.44億ドル（予想：4.25億ドル）

・EBITDA（調整後）：0.73億ドル（予想：0.60億ドル）



（通期見通し）

・売上高：約20.0～20.3億ドル（予想：20.3億ドル）

・EBITDA（調整後）：3.55～3.65億ドル（予想：3.64億ドル）



【企業概要】

米国で、高品質の手作りドリンクをスピーディに優れたサービスで提供するドライブスルーショップを運営し、フランチャイズ展開する。カスタマイズ可能なコールド及びホットドリンクを幅広く提供し、エスプレッソやコールドブリューコーヒー、エナジードリンク、レモネード、スムージー等も取り扱う。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

