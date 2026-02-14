「普段はこんなに可愛いのに…」 フィギュア“ゆなすみ”五輪初演技前の姿が「最高にキュン」
日本スケート連盟がインスタグラム更新
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）は15日（日本時間16日）に行われる。日本スケート連盟は初五輪に挑む長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が意気込む動画を公開。ファンの胸がときめいた。
日本スケート連盟は日本時間13日にインスタグラムを更新。「ミラノに到着して今の気持ちは」というお題に、“ゆなすみ”が答える動画を公開した。
森口が「ミラノついたけど、どーお？ どんな気持ち？」と聞くと、長岡は「ん〜ワクワクドキドキ」と笑顔で両拳を握る。さらに森口が「頑張ろうね〜」というと、長岡は「イェ〜イ」と応じた。
2人の微笑ましいやり取りは、ファンのハートを射貫き、様々なコメントが寄せられた。
「きゃわいいぞ！ゆなすみ」
「普段はこんなに可愛いのに、演技になると急にカッコよくなるゆなすみ」
「ハニカミ感がたまらない」
「そこ！イチャイチャしなーい！」
「いつもすみすみが甘々だけど、これはゆなちゃんも甘で最高にキュンです」
「なんですかこれは 可愛い」
ゆなすみは日本が銀メダルだった団体戦は出場せず。個人戦のSPが五輪初演技となる。
（THE ANSWER編集部）