日本スケート連盟がインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）は15日（日本時間16日）に行われる。日本スケート連盟は初五輪に挑む長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が意気込む動画を公開。ファンの胸がときめいた。

日本スケート連盟は日本時間13日にインスタグラムを更新。「ミラノに到着して今の気持ちは」というお題に、“ゆなすみ”が答える動画を公開した。

森口が「ミラノついたけど、どーお？ どんな気持ち？」と聞くと、長岡は「ん〜ワクワクドキドキ」と笑顔で両拳を握る。さらに森口が「頑張ろうね〜」というと、長岡は「イェ〜イ」と応じた。

2人の微笑ましいやり取りは、ファンのハートを射貫き、様々なコメントが寄せられた。

「きゃわいいぞ！ゆなすみ」

「普段はこんなに可愛いのに、演技になると急にカッコよくなるゆなすみ」

「ハニカミ感がたまらない」

「そこ！イチャイチャしなーい！」

「いつもすみすみが甘々だけど、これはゆなちゃんも甘で最高にキュンです」

「なんですかこれは 可愛い」

ゆなすみは日本が銀メダルだった団体戦は出場せず。個人戦のSPが五輪初演技となる。



（THE ANSWER編集部）