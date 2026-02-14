きょうのポンドドルは、ロンドン時間に一時１．３５ドル台に下落していたものの、ＮＹ時間にかけて買い戻しが膨らみ、１．３６ドル台半ばまで戻す展開となっている。本日の２１日線が１．３６２０ドル付近に来ているが、その水準は維持されている状況。一方、ポンド円はロンドン時間に２０９円台まで買い戻されていたものの、ＮＹ時間にかけて２０８円台に伸び悩んでいる。上値の重さが意識される展開となっている中、２０７円台前半に来ている１００日線をなお視野に入れている。



ここ数カ月の調査から判断すると、英成長ペースは今年上半期に加速するはずだとの見方をエコノミストが示している。昨年１０－１２月期のＧＤＰは前期比で僅か０．１％の伸びだったことで、英経済は２０２５年を低調に終えたことが確認された。消費は緩やかに増加したが、設備投資と輸出が急減したという。



ただ、今後数カ月は英中銀の追加利下げと欧州の貿易相手国における成長の強まりが支援材料になるはずだと述べている。しかし、根強い世界的な逆風と財政再建により、より有意義な加速は妨げられるとも語った。



GBP/USD 1.3640 GBP/JPY 208.41 EUR/GBP 0.8704



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

