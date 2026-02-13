1982年製作のサスペンスホラー『悪夢の系譜』（原題：Next of Kin）が4Kデジタル修復され、４月17日(金)より日本初劇場公開されることが決定した。

日本では『悪夢の系譜/日記に閉ざされた連続殺人の謎』のタイトルでビデオリリースされた本作は、観客の心理にじわじわと侵入する静かな恐怖を追求。『アングスト/不安』(’83)のサウンドトラックを手掛けたクラウス・シュルツェが、恐怖を押し上げる音楽を担当している。監督のトニー・ウィリアムズは本作を最後に長編劇映画から離れてしまうが、後年に世界の映画作家や評論家から再評価され、クエンティン・タランティーノは「『シャイニング』に匹敵するような映画はほとんど存在しない。唯一の例外があるとすれば、この『悪夢の系譜』だろう」と称賛している。

主人公のリンダは、疎遠だった母の死をきっかけに一族が代々所有してきた田舎の屋敷〈モンクレア〉を相続。どこか不穏な気配の漂うその建物は、現在は高齢者向けの養老院として使われており、到着した矢先に入居者のひとりが浴槽で溺死しているのが発見されるのだった。残されていた母の日記を読み始めたリンダは、母がこの家に潜む“何か”の存在を疑っていたことを知る。やがて彼女は、一族の秘密と、屋敷で続いてきた不可解な死の真相に否応なく向き合うことになる。

夜中に見ると夢に出てきそうな予告編はこちら。思わずゾクッと……。

『悪夢の系譜【4K デジタル修復版】』

2026年４月17日 シネマート新宿、池袋 HUMAX シネマズ ほか 全国公開

監督・脚本:トニー・ウィリアムズ

出演:ジャッキー・ケリン、ジョン・ジャラット、ジョルダ・ニコルソン

1982 年/オーストラリア、ニュージーランド/英語/89 分/カラー/1:1.85/5.1ch/原題:Next of Kin

ビデオリリース題:悪夢の系譜/日記に閉ざされた連続殺人の謎

配給:OSOREZONE 配給協力:シンカ

© 1982 Film House/SIS Productions