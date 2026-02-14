◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】 この日行われる男子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終調整に臨んだ。

２大会連続メダルをかけた大一番に向け、鍵山は予告していた新衣装を初披露。下が黒、上半身にかけて青くなるグラデーションの衣装で、肩には金色の装飾が施された。「もっと華やかにしたいと思った。ゴージャスな感じ」と語っていた通りの装い。金メダル獲得への思いを、衣装にも込めた。

日本時間の１４日午前６時４０分から登場するフリーに向けてはイタリアの名曲「トゥーランドット」の曲をかけ、冒頭から４回転サルコーを着氷。今季初めて投入する４回転フリップは軽めに、４回転トウループ―オイラー―３回転サルコーを綺麗に降りた。プログラム一番の見せ場でもあるコレオシークエンスで「イナバウアー」などを入念に確認。逆転の金メダルへ順調に調整した。

ＳＰ１位の世界王者マリニン（米国）とは５点差。マリニンは６種７本の４回転の構成を予定しており、逆転Ｖへのハードルは極めて高い。それでも「このプログラムをみて幸せな気持ちになれるように、自分も華やかに、胸を張って笑顔で終われるように頑張りたい」と気負いなく語っていた鍵山。パーフェクトな「トゥーランドット」で、現地イタリアのファンをとりこにする。