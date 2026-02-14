¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û¾®Ìî¸÷´õ¤ÎÊì¡¦ÀÅ·Ã¤µ¤ó´¿´î¡¡ÊìÌ¼¤ÎÆó¿Í»°µÓ·ë¼Â¡¡¡Ö¥¨¥±¥³¿Í·Á¡×¤Î´ê¤¤ÄÌ¤¸¤¿
¡¡4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤ÆÉÂ¼¼¤Ç¸ÞÎØ¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¾®Ìî¤ÎÊì¡¦ÀÅ·Ã¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î¼«Âð¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¾®Ìî¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é16Ç¯¡£¤Þ¤µ¤Ë±«¤ÎÆü¤âÀã¤ÎÆü¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡6ºÐ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥ô¥¡¹Â¤Î¸ý¡Ê20Ç¯3·îËöÊÄ´Û¡Ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÚÆü¤Ï2¤Ä¾å¤Î»Ð¤ÎÊ¬¤ò´Þ¤á¡¢ÊÛÅö¤ò·×6¸Äºî¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¹¤ë¤ÈÊÒÆ»2»þ´Ö¤«¤«¤ëµ÷Î¥¤ò¼Ö¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤¿¡£ETCÂå¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï1¥«·î¤Ç10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â¾¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ãæ1¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥È¥ó¤È·ÀÌó¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤ë¤Ê¤éº£¤À¤è¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î¶ìÏ«¤ä¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤ò10Âå¤Î¾¯½÷¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤·¡¢¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤ÏËÜÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é9°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¼º°Õ¤Î¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤Æ¡Ö¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤±¤É¡ÈÇÑ¿Í¡É¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢ÀÅ·Ã¤µ¤ó¤Ï¾®Ìî¤¬¤ä¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤¿¡£¤À¤¬Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤³¤½¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ä¤È¡¢Îý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ4Ç¯¡£ÊìÌ¼Æó¿Í»°µÓ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢5Ç¯±Û¤·¤Ç¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢¥¢¥ó¥Ç¥¹ÃÏÊý¤ÎÊ¡¤Î¿À¡Ö¥¨¥±¥³¿Í·Á¡×¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤«¤Ä¥µ¥ó¥É¤ä¿ô½½¼ïÎà¤Î¤ª²Û»Ò¡¢±ïµ¯Êª¤Î¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¤ò¤ª¶¡¤¨¤¹¤ëÀÅ·Ã¤µ¤ó¡£Ì¼¤ò»×¤¦Êì¤Î´ê³Ý¤±¤â¡¢Âç¤¤¯¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¢ã10ºÐ¤ÎÀÀ¤¤´Ó¤¤¤¿¢ä5ºÐ¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò»Ö¤·¤¿¾®Ìî¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤´¤È¤Ë»×¤¤¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóÊ¬¤Î°ìÀ®¿Í¼°¡Ê10ºÐ¡Ë¤Î»þ¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ø¡×¤È°¸¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡©¸÷´õ¤Ïº£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£Â´¶ÈÊ¸½¸¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¡¢ÅØÎÏ¡£¤½¤ì¤ÏÉ¬¤ºÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯Á°¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10Âå¤ÎÀÀ¤¤¤ò¤½¤Î¸å¤â´Ó¤¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£