¡¡ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤Ï12Æü¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥°¥ëÆüËÜÀª¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ï¡¢½÷»Ò¤Ç98Ç¯Ä¹Ìî¶â¡¢02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Æ¼¤ÎÎ¤Ã«Â¿±Ñ°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¤Î¿·¼ïÌÜ¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Çº£ÅÙ¤³¤½Èá´ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¤¦¤ì¤·¤µ¤«¡¢²ù¤·¤µ¤«¡£Æþ¤êÍð¤ì¤ë´¶¾ð¤òÀ°Íý¤Ç¤¤º¤ËÉ½¾´¼°¤ò½ª¤¨¤¿ËÙÅç¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÁªÂò¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¹ÎÄê¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê·è¾¡1²óÌÜ¤¬¡Ë5°ÌÄÌ²á¤Ç¡Ê¥³¡¼¥¯¡Ë1440¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Îµ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¾¡Éé¤Î·è¾¡2²óÌÜ¡¢Âè2¥¨¥¢¤ÇÀÚ¤ê»¥¥³¡¼¥¯1440¡Ê¼Ð¤á¼´¤Ë²£4²óÅ¾¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£83¡¦44ÅÀ¤Ï4¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£ºÎÅÀÁ´ÂÎ¤Î20¡ó¤òÀê¤á¤ë¥¨¥¢ÅÀ¤ÏÉ½¾´Âæ3¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¤Î17¡¦06ÅÀ¡£ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥¯1440¤ÏÃåÃÏ¤Ç¿¬¤â¤ÁÀ£Á°¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¿³È½2¿Í¤ÎºÎÅÀ¤Ï10ÅÀËþÅÀ¤Ç6ÅÀÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£4Ç¯¤«¤±¤Æ¶â¿§¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Îµ»¤Î½¬ÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÅêÆþ¤Ø¡¢¥ª¥Õ¤Ë·×100²ó¤ÎÎý½¬¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤¢¤ë¥ª¥¹¥í¤Ø°Ü½»¤·¤¿¡£ÃåÃÏ¤Î¾×·â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀ¥¸Í¸ý½ß»á¡Ê47¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤ò¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ëÂÎ·Á¤Ë¡È²þÂ¤¡É¡£Á´¤Æ¤ò¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¡ÊÃåÃÏ¤¬¡Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·µ»¤¬¥³¡¼¥¯1080¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ê¥á¥À¥ë¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÁªÂò¤òÈÝÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë22Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦µ±¼ÓÎÉ¤µ¤ó¤Î¸¥¿È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢4Ç¯Á°¤È°ã¤Ã¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤À¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥ê¥ó¥´¡£¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¡Ê¸¡ÂÎ¤¬¡Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£É½¾´Âæ¤Ç¤Ï¹Å¤¤¾Ð´é¤À¤Ã¤¿ËÙÅç¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¼¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥³¡¼¥¯1440¡¡¼Ð¤á¼´¤Ë4²óÅ¾¡Ê1440ÅÙ¡Ë¤¹¤ëµ»¡£ËÙÅç¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¼ÂÀïÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃåÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê¾×·â¤òÈ¼¤¦¤Ê¤É¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·è¾¡ºÇ½ª²ó¤ÎÂè2¥¨¥¢¤Ç¤Î¤ß»È¤¦¡£µ»¤Î¹½Â¤¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÈÆ±°ì¡£¤¿¤À¤·µ»¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¶¥µ»¤È°ã¤¤¡¢¥³¥Ö¼ÐÌÌ¤ò¹âÂ®¤Ç³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥¢¤âÄ·¤Ö¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤Î°ì¤Ä¡£¥¨¥¢¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÙÅç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1440¤âÄ·¤Ù¤ë¡£